Svět kritizuje Trumpa za migrační dekret, Merkelová ho rázně odsoudila

Další vesměs odmítavé reakce i dnes vyvolává páteční rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup do Spojených států obyvatelům 7 muslimských zemí. Zatímco představitelé EU či Británie se pokoušejí vyjasnit otázky kolem cest lidí mířících do USA, německá kancléřka Angela Merkelová Trumpův krok rázně odsoudila. Za svobodný přístup cizinců do USA vytrvale demonstrují stovky lidí na amerických letištích. Trump rozhodnutí opět obhajoval a uvedl, že nezpůsobilo žádné větší problémy.