Starbucks vzdoruje Trumpovi. Do pěti let chce přijmout 10 tisíc uprchlíků

Schultz, který během volební kampaně podporoval Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou, v otevřeném dopisu zaměstnancům uvedl, že plán na přijímání uprchlíků se týká provozoven řetězce Starbucks po celém světě. Nábor podle něj začne ve Spojených státech, kde se soustředí na imigranty, kteří spolupracovali s americkou armádou. Starbucks provozuje více než 25.000 kaváren v 75 zemích.

Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků a až do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze sedmi zemí, s nimiž jsou spojené obavy z terorismu.

Na Trumpův výnos o víkendu zareagovaly také další americké podniky. „Nevpouštět uprchlíky do Ameriky není správné a my musíme stát při těch, které to zasáhne,“ uvedl Brian Chesky, spoluzakladatel a generální ředitel internetové služby Airbnb zprostředkovávající pronájem ubytování. Dodal, že Airbnb zajistí bezplatné ubytování každému, kdo se kvůli Trumpovu výnosu nedostane do Spojených států.

Šéf Tesly Musk kritizoval Trumpovo rozhodnutí na Twitteru:

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected. — Elon Musk (@elonmusk) 29. ledna 2017

Generální ředitel technologického gigantu Apple Tim Cook v dopisu zaměstnancům uvedl, že Trumpův výnos není „politikou, kterou podporujeme“. Zároveň slíbil pomoc zaměstnancům, kterých se výnos dotkne. Trumpův výnos kritizovali také například šéfové internetových společností Google a Facebook. „Mnozí lidé, které tato politika negativně zasáhne, jsou velkými podporovateli USA,“ prohlásil zakladatel a generální ředitel výrobce elektromobilů Tesla Motors Elon Musk.

