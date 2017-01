Trumpovi se postavil soud. Zakázal vyhošťování cizinců

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vzápětí oznámilo, že se rozhodnutí soudu podřídí, ale exekutivní příkaz zůstává v platnosti. V prohlášení zdůraznilo, soudní rozhodnutí se týká pouze lidí na letištích. Tyto osoby podle něj „prošly zesílenou bezpečnostní procedurou“ a nyní čekají na to, zda je úředníci v souladu s imigračními zákony vpustí do Spojených států.

Newyorská soudkyně Ann Donnellyová vyhověla žalobě Americké unie občanských práv (ACLU), která napadla Trumpovo rozhodnutí nevpustit do země lidi z některých muslimských států, kteří jsou již v tranzitním prostoru letišť. Soudní příkaz tyto osoby, jichž jsou podle odhadů ACLU až dvě stovky, chrání před vyhoštěním a zaručuje jim možnost zůstat v USA.

„Popravdě, ani nevíme, jestli bude lidem povoleno nastoupit do letadel. Tento příkaz ochrání ty, kterým bude umožněno stanout na americké půdě,“ přiblížil právník ACLU Lee Gelernt.

Poté, co bylo soudní rozhodnutí oznámeno, propukli lidí shromáždění před soudem v newyorské části Brooklyn v jásot a slavili také lidé demonstrující proti Trumpově výnosu na amerických letištích.

Trump zakázal vládím úředníkům lobbistickou činnost:

Americké aerolinky začaly po pátečním vydání Trumpova nařízení z letů do USA vylučovat obyvatele Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, jejichž vstup do USA prezident dočasně zakázal. Někteří z těch, co se do USA dostali, byli zadrženi na letištích. Kvůli tomu například před newyorským terminálem Kennedyho letiště demonstrovalo několik stovek Američanů.

Trump, který zároveň dočasně pozastavil proces přijímání imigrantů do USA, hodlá omezení uvolnit až po zpřísnění prověrek potenciálních přistěhovalců ze zemí, jež Washington považuje za rizikové vzhledem k terorismu. Prezident v sobotu prohlásil, že jeho krok funguje a není namířen proti muslimům.

Svět kritizuje Trumpa Ze světa zní vůči Trumpově imigračnímu výnosu kritické hlasy. Britská premiérka Theresa Mayová už v sobotu uvedla, že s „tímto přístupem“ nesouhlasí. Ministr zahraničí Indonésie, nejlidnatější muslimské země, které se ale výnos netýká, uvedl, že rozhodnutí americké administrativy lituje.



Mayová podle agentury Reuters během sobotní návštěvy Ankary nejprve novinářům pouze odpovídala, že je věcí Spojených států, jakou uplatňují imigrační politiku. Po kritice opozice i vládních poslanců ale později její mluvčí vydal ostřejší prohlášení, v němž dodal, že Londýn s Trumpovým krokem nesouhlasí a sám se k němu nechystá. „Tento nový exekuční příkaz nyní zkoumáme, abychom zjistili, co znamená a jaké bude mít právní důsledky, zvlášť pro občany Spojeného království,“ dodal.



Kanadský premiér Justin Trudeau v sobotu na twitteru napsal, že Kanada uprchlíky vítá a nehledí na jejich vyznání. „V rozmanitosti je naše síla,“ dodal. O kanadské imigrační politice chce s Trumpem hovořit, až se spolu setkají, řekla agentuře AP jeho mluvčí.



Znepokojení nad Trumpovým krokem vyjádřily už v sobotu Francie a Německo. „Přijímaní běženců prchajících před válkou a pronásledováním je součástí našich povinností,“ uvedl v Paříži francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault po schůzce se svým novým německým protějškem Sigmarem Gabrielem.



Indonéský ministr zahraničí Retno Marsudi řekl, že Trumpova rozhodnutí „hluboce lituje“. Jeho země má se Spojenými státy blízké vztahy. Mnoho Indonésanů si podle Reuters vážilo Trumpova předchůdce Baracka Obamy, který strávil část svého dětství v Jakartě.

Čtěte také: