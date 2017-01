Dopady stopky pro muslimy: Airbnb nabízí ubytováni zdarma, hráči NBA se bojí

Exekutivní příkaz, který Trump podepsal v pátek, pozastavuje na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakazuje vstup do USA migrantům ze Sýrie. Toto opatření se týká Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem.

Podívejte se na fotografie z protestů proti novému exekutivnímu příkazu:

Trumpův příkaz ihned vyvolal velké vášně. Velké protesty byly k vidění na letišti J.F.Kennedyho v New Yorku. Několik stovek lidí Trumpa hlasitě kritizovalo. „Nechceme nenávist, žádný strach, uprchlíci jsou u nás vítáni,“ skandoval dav s protitrumpovskými transparenty v rukou.

Airbnb se snaží celou věc řešit prakticky: nabídne ubytování zdarma všem lidem, kterým bude znemožněn přístup do USA. Na svém twitterovém účtu to uvedl spoluzakladatel společnosti Brian Chesky. „Zákaz vstupu uprchlíkům do Ameriky není správný. Musíme stát za lidmi, kterých se to dotýká,“ vyzval s tím, že zavírání dveří dále USA rozděluje. Lidé, kteří mají urgentní potřebu ubytování, dokonce mají kontaktovat přímo jeho.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29. ledna 2017

Problémy řeší i americká basketbalová liga NBA. Hrají v ní totiž dva hráči narození v Súdánu - Luol Deng a Thon Maker. Jeden z týmů soutěže přitom sídlí v Torontu. Mohlo by tak dojít ke kuriózní situaci, kdy by týmy zmíněných hráčů odletěly odehrát utkání do Kanady, ale zpět na americké území by pak zmiňovaní hráči nebyli vpuštěni.

Týmy obou dotčených hráčů v příštích čtyřech měsících v Torontu hrát nebudou, vedení NBA se však i tak obrátilo na americké ministerstvo zahraničí a žádá vysvětlení a přesné instrukce. „NBA je globální soutěž a jsme pyšní na to, že přitahuje ty nejlepší hráče z celého světa,“ vyslal jasný vzkaz mluvčí ligy Mike Bass.

Dále čtěte: