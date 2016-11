Snad se Trumpovy názory změní, doufá Albrightová

„NATO je zásadní. Vzájemně za sebe neseme zodpovědnost,“ dodala někdejší šéfka diplomacie v interview pro britský deník The Guardian.

List připomíná, že Trump při svém červencovém projevu na nominačním sjezdu republikánů naznačil, že Spojené státy by nemusely chránit jiné členské země NATO, pokud by dostatečně nepřispívaly do aliančního rozpočtu, a že by USA mohly stáhnout své jednotky ze zahraničí. Síla paktu přitom spočívá v závazku vzájemné pomoci v případě napadení některého z členských států.

Připomeňte si ohlasy, výsledky a průběh voleb, které jsme sledovali ONLINE.

Albrightová, která v předvolební kampani podporovala poraženou demokratickou kandidátku, soudí, že Hillary Clintonová už nikdy o Bílý dům usilovat nebude. Doufá ale, že kandidovat bude jiná žena. Na adresu Clintonové řekla, že byla výbornou ministryní a byla by i výbornou prezidentkou, lépe připravenou než kdokoli jiný.

Bývalá ministryně hovořila také o svých obavách z toho, že s Trumpem přijdou vniveč „desetiletí kulturního pokroku směrem k větší rovnosti americké společnosti“.

S narážkou na Trumpovu politickou nezkušenost dodala, že doufá, že až bude lépe informován, bude snad mít jiné názory. Pro americkou politiku je podle Albrightové zásadní šikovně řídit vztahy s Ruskem a Čínou a držet se dohody o íránském jaderném programu z roku 2015, kterou Teherán uzavřel se světovými velmocemi. Trump v minulosti označil jadernou smlouvu s Íránem, kterou loni v červenci uzavřelo šest velmocí včetně USA, za „příšernou“.

„USA musejí být v zahraničí aktivní. Pokud se nebudou angažovat, pak systém nebude fungovat, nebo dokonce nebude možné vytvořit systém nový,“ dodala Albrightová, které funkci ministryně zahraničí vykonávala v letech 1997 až 2001.

Politička soudí, že předání moci v USA bude klidné. Naznačila ale, že Trumpovi příznivci by nakonec mohli své volby litovat. „Byla jsem v Anglii krátce po brexitu (britském referendu o odchodu z Evropské unie) a lidé byli velmi překvapení, co udělali“.

Čtěte také:

Moskva přiznala kontakty s Trumpovým volebním štábem

Proti Trumpovi demonstrovaly tisíce lidí

Trump přesvědčil. Propad na finančních trzích netrval ani den