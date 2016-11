Trump přesvědčil. Propad na finančních trzích netrval ani den

Trhy nejprve podpořil Trumpův smířlivý povolební projev a později začali investoři svůj postoj k Trumpově vítězství a jeho dopadu na trhy přehodnocovat. Ztráty smazal i dolar, zatímco zlato, o které bývá zájem právě v době politické a ekonomické nejistoty, počáteční zisky odevzdalo.

Také asijské akcie dnes výrazně posílily po středečním propadu způsobeném šokem z vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Hlavní index tokijské burzy Nikkei si připsal 6,7 procenta a uzavřel na 17 344,42 bodu. Ve středu se naopak propadl o 5,4 procenta.

Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) po vítězství Trumpa potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států na druhém nejvyšším stupni AA+. Výhled ratingu zůstává stabilní, což signalizuje, že se ho agentura nechystá v nejbližší době měnit.

Investoři ve volbách preferovali demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, která by podle nich zachovala současné směřování Spojených států. Trumpovo vítězství bylo naopak spojováno s nejistotou ohledně dalšího politického i ekonomického vývoje země. Investoři se však později více zaměřili na Trumpovy plány, které počítají se zvýšením výdajů na infrastrukturu a naopak se snížením daní pro firmy. Oba tyto plány jsou považovány za pozitivní pro akcie i pro dolar.

Brexit 2.0: volební šok v USA rozkmital měnové trhy

V reakci na Trumpovo vítězství odepisovaly evropské akciové indexy včera dopoledne zhruba dvě procenta, pražská burza ztrácela asi půl procenta. Kolem poledne už se ale ztráty snižovaly. Evropské akcie nakonec zakončily obchodní den se ziskem 1,5 procenta, index pražské burzy ale zůstal téměř beze změn.

Dow Jonesův index dnes uzavřel obchodování vzestupem o 1,40 procenta na 18 589,69 bodu a rozšířil dvouapůlprocentní zisk z prvních dvou dní týdne. Širší index S&P 500 posílil o 1,11 procenta na 2163,26 bodu a index technologického trhu Nasdaq skončil se stejným ziskem na 5251,07 bodu.

Včerejší propad Dow Jones index:

Ekonomka Komerční banky Jana Steckerová řekla, že negativní dopady Trumpova vítězství nejvíce pocítí rozvíjející se trhy a především ty země, které jsou pro Spojené státy významným obchodním partnerem. Mezi ty patří zejména Kanada, Mexiko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Irsko a Čína.

„V případě zavedení vysokých cel a ochranářské politiky by tyto země trpěly nejvíce,“ uvedla. Mexické peso se dnes vůči dolaru v jednu chvíli propadlo o více než 13 procent a spadlo na rekordní minimum, později ale ztráty snížilo. Trump v předvolení kampani sliboval omezení přílivu imigrantů z Mexika do USA i přehodnocení obchodních vztahů USA s Mexikem a Kanadou.

Včerejší oslabení mexického pesa k americkému dolaru:

Obavy z dopadů na hospodářství své země mají také němečtí ekonomové a výrobci aut. „Pokud Donald Trump skutečně prosadí to, co ve volební kampani slíbil, budeme muset výrazně snížit naše odhady. Protože hrubý mix protekcionismu a přerozdělování zdola nahoru skrze snížení daní by z USA učinil epicentrum nejistoty v mezinárodních hospodářských vztazích,“ uvedl Gustav Horn z Institutu pro makroekonomii a výzkum konjunktury (IMK).

Podle analytiků by Trumpovo vítězství mohlo vést i k tomu, že jak americká centrální banka (Fed), tak Evropská centrální banka budou pokračovat v uvolněné měnové politice. To by mohlo způsobit i prodloužení režimu devizových intervencí České národní banky. Ekonomové ale upozorňují, že stejné úvahy byly i po brexitu a nakonec se nenaplnily.

Negativní dopad mělo vítězství Donalda Trumpa také na sázkové kanceláře. Ty české prodělaly desítky milionů korun. Nejvyšší výhru, téměř 1,5 milionu korun, vyplatila Fortuna. Celkový objem přijatých sázek překročil 40 milionů korun a v porovnání s posledními volbami v roce 2012 byl čtyřikrát vyšší. Za rekordním náběrem v politických sázkách z českých prezidentských voleb v roce 2013 zhruba o deset milionů korun zaostal.

