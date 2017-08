Šlechtová čtyři miliardy navíc nedostane

„Ministr financí mi sdělil, že ve státním rozpočtu, jak je teď nastaven, není žádný prostor na zvýšení rozpočtu pro MMR. Nicméně jen tak to nevzdávám. Po dohodě s panem premiérem se 4. září bude jednat na koaliční radě o možném navýšení schodku státního rozpočtu. A bude záležet na tom, kam by případné navýšení šlo,“ uvedla Šlechtová.

MMR by jinak podle ní v příštím roce nemohlo poskytovat dotace obcím například na stavbu komunitních domů pro seniory, místní komunikace, dětská hřiště nebo sportoviště. „Ministr Pilný argumentoval, že se zvýšilo rozpočtové určení daní pro obce. Na druhou stranu to navýšení je do roku 2012 zpětně. Jsem velmi nespokojená. Protože MMR národními dotacemi vykrývá bílá místa, kam nejdou evropské peníze. Proto si myslím, že by náš rozpočet měl být jednou z priorit vlády,“ uvedla ministryně.

První návrh rozpočtu pro MMR počítal s meziročním poklesem o 11,3 miliardy korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů. V případě příjmů bez započtení peněz z EU je navržený rozpočet ministerstva nižší o 2,1 miliardy korun, uvedlo už v květnu MMR.

Vláda v červnu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Výdaje rozpočtu by měly včetně peněz z fondů Evropské unie a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionu korun. Dodatečné požadavky ministerstev byly před zasedáním kabinetu ve výši zhruba 111 miliard korun. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

