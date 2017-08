Doprava dostane o 1,5 miliardy méně. Ťok šel přitom žádat o vyšší rozpočet

Ťok přitom na jednání přišel s požadavkem ještě dalšího navýšení rozpočtu pro příští rok. Aktuálně přislíbené peníze podle něj totiž nepokrývají všechny potřeby zahájené výstavby. „Pokud nemáme zastavit soutěžení a pokud nemáme zastavit projekty, které se mají teď vysoutěžit a zahájit, tak bychom dalších pět až osm miliard korun potřebovali.“ uvedl Ťok.

Garantovaných 8,5 miliardy přitom není určeno pouze pro fond dopravy, z něhož se platí výstavba a opravy silnic a železnic. Část z těchto peněz má směřovat i do rozpočtu kapitoly ministerstva dopravy, ze které resort financuje například provoz dálkových vlaků, nebo správu registrů včetně registru aut nebo řidičských průkazů.

Resort dopravy má nyní připraveny v soutěžích stavby v hodnotě zhruba 60 miliard korun. Pokud by požadované peníze nedostal, musely by státní investorské organizace další přípravu výstavby zastavit, uvedl Ťok. V ohrožení pak jsou například stavby na dálnici D3 na jihu Čech, pokračování na D11 z Hradce Králové k polským hranicím, D35 do Olomouce nebo dokončení výstavby dálnice D1.

Se snižováním peněz do resortu dopravy se ministerstvo nicméně nechce smířit a podle Ťoka má ještě příslib dalšího jednání. Původní návrh rozpočtu pro resort dopravy představoval citelné meziroční snížení peněz. Zatímco fond měl příští rok podle původního návrhu hospodařit proti letošnímu rozpočtu s částkou o sedm miliard korun nižší, kapitole ministerstva původní návrh meziročně snížil financování o 12 miliard na 43 miliard korun.

