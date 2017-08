Ministerstvo průmyslu dostane 1,5 miliardy navíc. Havlíček je částečně spokojen

Přidané peníze půjdou na zahlazování následků hornické činnosti, dále na regeneraci a podnikatelské využití tzv. brownfieldů, na financování činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů či na dotaci na obnovitelné zdroje energie, která je vyplácena ze státního rozpočtu prostřednictvím MPO.

„Nad rámec (1,5 miliardy korun) bude zajištěno na příští rok financování našeho operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podle skutečných potřeb. Nebude to tedy obsaženo v návrhu státního rozpočtu, ale v případě potřeby ministerstvo financí souvztažně dorovná jak výdaje, tak příjmy,“ dodal ministr.

Přečtěte si komentář Miroslava Zámečníka o vývoji rozpočtu:

Havlíček řekl, že je s vyjednáváním o rozpočtu částečně spokojen. „Pokud jde o například o výdaje na průmyslový výzkum a vývoj, tak tam jsme doposud úspěšní nebyli,“ dodal.

Vláda v červnu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Výdaje rozpočtu by měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionu korun. Dodatečné požadavky ministerstev byly zhruba 111 miliard korun. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Přečtěte si o boji ministrů o další prostředky z rozpočtu: