Třímiliardové turbo. Ťok přivezl do Pardubic úplatek kvůli dálnici D35

Verzi memoranda o vzájemné spolupráci kraje a ministerstva dopravy rozšířenou právě o 2,7 miliardový dárek, podepsal s ministrem Ťokem hejtman Martin Netolický. Zatímco pro Netolického je to politické vítězství, pro stát nezbytná nutnost.

Stavba D35 se totiž neúměrně vleče. Když memorandum o spolupráci, tehdy ještě bez peněz na opravu a stavbu přilehlých silnic, podepisoval s krajem někdejší ministr dopravy Milan Šimonovský, oznámil, že celá dálnice bude stát někdy v letech 2013-2014. Až na mimoúrovňovou křižovatku v Opatovicích s napojením na dálnici D11 se ale dodnes stavět nezačalo a termín dokončení dálnice se posunul hodně za rok 2020.

Do Mohelnice je cesta daleká…

Pro kraj je státní investice naopak vítaným zpestřením, protože finanční nouzí netrpí. Loňský rok skončilo jeho hospodaření v bezmála půlmiliardovém plusu.

Zdržení dálnice v poslední době způsobily potíže s posudky na životní prostředí, jejichž proces mělo Česko obecně špatně nastaveno a EU kvůli tomu odmítala proplatit miliardové stavební projekty. První dva úseky dálnice D35 z Opatovic do Časů a Ostrova ale získaly výjimku vlády a nemusely znovu usilovat o kompletní posudek o vlivu stavby.

Pro stavbu v Pardubickém kraji jsou už vykoupeny téměř všechny pozemky, a proto letos začal archeologický průzkum. Ministerstvo odpravy očekává, že do konce roku by mohlo být dokončeno i výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Jsem přesvědčen, že D35 se měla stavět už mnohem dříve. Je to škoda, byli jsme brzděni neplatným posudkem EIA a dalšími věcmi. Na druhé straně jsem rád, že jsme postoupili tak daleko, že zahájíme v tomto roce dva úseky. Fakticky jsme je již zahájili, neboť archeologický průzkum je první fáze stavební činnosti,“ uvedl Ťok.

Za peníze státu by měl Pardubický kraj vybudovat obchvat Rokytna a Dašic na Pardubicku, modernizovat silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí a upravit komunikace II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí. Modernizovat se bude i silnice II/312 v úseku Choceň - České Libchavy - Žamberk. Nejdražší bude spojnice Vysokého Mýta a Chocně, která bude sloužit i jako obchvat Chocně, pokud by novostavba byla ekonomicky a pozemkově příliš náročná, modernizovaly by se dosavadní silnice do Chocně.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Opatovec - Staré Město

Podle Netolického by nová dálnice i přivaděče měly pro investory zatraktivnit odlehlé oblasti regionu, zejména Svitavsko a Moravskotřebovska. „Už nyní vidíme zájem investorů tam, kde bude vést dálnice. Stávající silniční síť ale zdaleka neodpovídá zátěži, která tam vznikne,“ řekl Netolický. Navazující komunikace na D35 by měly vznikat současně s dálnicí.

Trasa dálnice je v Pardubickém kraji rozdělena do osmi úseků. Podle Ťoka je možné, že se některé, například kolem Vysokého Mýta, budou stavět dřív, než k nim dospěje úsek předchozí, aby se ulehčilo dopravě ve městě. Některé části východně od Svitav na Mohelnici by se podle úvah ministerstva dopravy mohly stavět jako projekty veřejně-soukromého partnerství (PPP). „Postupně docházejí peníze z Operačního programu Doprava 2, takže nad tím přemýšlíme, neboť nebude dostatek národních ani evropských zdrojů,“ vysvětlil ministr.

Zhotovitelé staveb úseků Opatovice - Časy a Časy - Ostrov by měli být vybráni podle Ťoka v září. Staveniště se budou předávat postupně, jak budou úřady vydávat stavební povolení. Naprostá většina pozemků je již vykoupená. Do soutěže na výstavbu se na jeden úsek přihlásilo 15, na druhý 14 zájemců, většinou sdružení stavebních firem. Kromě českých se o zakázku ucházejí společnosti z Řecka, Itálie, Kazachstánu či Turecka.

