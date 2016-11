Silicon Valley se smiřuje s Trumpem. Naději vyjádřili Bezos či Zuckerberg

Ještě v říjnu tvrdil Jeff Bezos, zakladatel a výkonný ředitel Amazonu a vesmírné společnosti Blue Origin, že Trumpovo chování způsobuje „erozi demokracie“. Po vyhlášení výsledků voleb už byl mnohem smířlivější. „Gratuluji Donaldu Trumpovi. Já osobně k němu přistupuji s čistou myslí a přeji mu velký úspěch v jeho službě naší zemi,“ napsal na Twitter.

Congratulations to @realDonaldTrump. I for one give him my most open mind and wish him great success in his service to the country.