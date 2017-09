Americké bombardéry a stíhačky proletěly u hranic Severní Koreje

Podle mluvčí Pentagonu Dany Whiteové je to nejsevernější let americké stíhačky nebo bombardéru v demilitarizovaném pásmu u severokorejského pobřeží ve 21. století. „Zdůrazňuje to, jak vážně bereme lehkomyslné chování (KLDR),“ řekla Whiteová s odkazem na výhrůžky Pchjongjangu a pokračující severokorejský jaderný a raketový program.

Ministerstvo informaci o přeletu zveřejnilo krátce před očekávaným projevem severokorejského ministra zahraničí na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

„Mise je ukázkou odhodlání Spojených států a jasným vzkazem, že prezident (Trump) má k dispozici mnoho vojenských možností, jak se vypořádat s jakoukoli hrozbou,“ řekla Whiteová. Washington je podle ní připraven „použít celou škálu vojenského potenciálu k obraně vlasti a jejích spojenců“. Letadla startovala z amerického tichomořského ostrova Guam a z japonského ostrova Okinawa, kde působí američtí vojáci.

Urážky se stupňují

Pchjongjang uskutečnil 3. září svůj šestý a dosud největší jaderný výbuch. Letos už také odpálil desítky raket a vyhrožuje testem vodíkové pumy nad Pacifikem.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a šéf Bílého domu Trump si v poslední době vyměňují urážky. Trump nedávno nazval Kima „malým rakeťákem na sebevražedné misi“ a nejnověji v pátek šílencem, ten zase amerického prezidenta častuje výrazy jako „starý blázen“.

