Sessions pod palbou. O kontaktech s Rusy ministr nejspíš lhal

Ministerstvo spravedlnosti informace deníku označilo za nepodložené a odmítlo, že by Sessions s Rusy jednal o ovlivnění prezidentských voleb. Trump ke zprávě listu na twitteru napsal, že nelegální úniky informací z tajných služeb musí skončit.

Vztah Sessionse k Rusku během voleb je rozporný. Sessions nejdříve popíral, že by s ruskými vládními činiteli jednal, následně uvedl, že se s Kisljakem sice setkal, ale volební záležitosti s ním neřešil. To potvrdil také před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami, který prošetřuje roli Ruska v prezidentských volbách ve Spojených státech.

The Washington Post ale nyní napsal, že záznamy amerických tajných služeb o komunikaci Kisljaka s Moskvou udávají, že velvyslanec nadřízeným sdělil, že se Sessionsem diskutoval o kampani včetně politických záležitostí významných pro Rusko. Deník poznamenal, že Kisljakovy informace, které má od někdejších i současných amerických činitelů, jsou v rozporu se Sessionsovým tvrzením.

„Nemohu komentovat důvěryhodnost toho, co popisují anonymní zdroje v naprosto nepodloženém záznamu tajných služeb, který list The Washington Post neviděl a který nemám k dispozici,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Sarah Floresová. Zopakovala také, že Sessions rozhodně nejednal o ovlivnění voleb.

„Nový únik z tajných služeb v The Washington Post, tentokrát proti ministrovi Jeffu Sessionsovi. Tyto nelegální úniky, jako v případě (někdejšího ředitele FBI Jamese) Comeyho, musí přestat!“ napsal dnes Trump na twitteru. Odkazem na Comeyho připomněl informace, které bývalý ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) médií přes svého kamaráda předal.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop!