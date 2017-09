Se zpožděním a bez závazků. Vláda schválila koncepci rodinné politiky

Ministerstvo práce dokončilo návrh koncepce už loni. Dokument se souborem opatření na projednání čekal měsíce. Vládní strany měly o podobě a podpoře rodin jiné představy. Koncepce není závaznou normou. Sobotka je přesvědčen o tom, že přijatý dokument představuje „kvalitní vizi rodinné politiky“, z níž může nová vláda po volbách vycházet.

Bělobrádek kritizoval to, že koncepce prošla nejtěsnější možnou většinou. „Takovýto zásadní dokument by měl být konsensuální. Pro nás je rodinná politika prioritou a domníváme se, že přijatý dokument je chybný, v rozporu s programovým prohlášením vlády i koaliční smlouvou,“ řekl. Koncepci označil za útok na manželství jako institut i popření některých předchozích kroků vlády.

Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) jeho výtky odmítla. „Asi čteme jiný dokument, v mých očích navazuje na to, co vláda prosadila,“ uvedla. Podle Marksové koncepce obsahuje opatření pro reálné rodiny, které existují. Lidovci by preferovali tradiční pojetí rodiny. „Že něco existuje, ještě neznamená, že je to správně a že by to vláda měla podporovat,“ konstatoval Bělobrádek.

Až tři měsíce na péči o příbuzné: Sněmovna schválila zavedení ošetřovatelského volna

Podle premiéra by schválená koncepce podpořila porodnost a rodinám usnadnila život. „V Česku setrvale klesá porodnost, populace stárne, mladí lidé těžko shánějí dostupné bydlení či školku pro své děti. Koncepce vychází z principu svobodného výběru životní strategie každého jedince. Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost,“ uvedl Sobotka. Dodal, že jeho vláda už zvýšila porodné, zavedla a zvyšovala daňové slevy na děti či prosadila dlouhodobé ošetřovné.

Opatření v koncepci navrhla komise, kterou tvořili demografové, sociologové či ekonomové. Návrh počítá se zvýšením rodičovské, a to z nynějších 220 tisíc na alespoň 250 tisíc korun. Stálo by to ročně asi tři miliardy navíc. Nechybí zvýšení mateřské ze 70 na 75 procent základu příjmu, do něhož by se navíc započítávala větší část výdělku. Vyšlo by to na 778 milionů z nemocenského pojištění.

Přídavky se podle návrhu mají zvednout aspoň o 300 korun, porodné by mělo činit 15 tisíc korun pro rodiny s příjmem pod 3,5násobek životního minima. Zdarma by měly být školky i základní kroužky ve školách. Stát by měl obcím ročně poskytovat dotace ve výši tří miliard na výstavbu a rekonstrukce startovacích a malometrážních bytů. Rodiny by podle návrhu měly dostávat státní bezúročné půjčky na bydlení od milionu korun i novomanželské úvěry 300 tisíc korun.

Ještě před projednáním ve vládě z koncepce vypadla změna pravidel umělého oplodnění, která se týkala úhrady více pokusů a do vyššího věku i možnosti zákroku bez souhlasu muže. Vyškrtla se také konkrétní opatření ke srovnávání propasti ve výdělcích mužů a žen.

Základní opatření koncepce rodinné politiky

- bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů); - výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za tři miliardy korun ročně; - podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele); - zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc alespoň na 250 tisíc korun tak, aby odpovídal zvýšení minimální mzdy v minulých letech - plošné fungování družin při všech základních školách včetně bezplatných základních kroužků; - zvýšení přídavků na dítě o 300 korun; - zavedení novomanželských půjček; - plošné zavedení mikrojeslí; - zahájení debaty na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly mezi pohlavími; - zavedení institutu sdíleného pracovního místa; - zvýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 procent předchozího příjmu; - přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“ na jiný vhodnější název; - úprava daňové slevy na manžela či manželku; - zvýšení porodného na 15 tisíc korun pro všechny děti a na 3,5násobku životního minima; - zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti; - zvýšení dotací na prorodinné aktivity pro obce a neziskový sektor; - zajištění dlouhodobého financování dětských skupin ze státního rozpočtu po roce 2020; - zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let; - zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce při péči o dítě; - zlidštění a zkvalitnění porodní a poporodní péče v českých nemocnicích.

Dále čtěte: