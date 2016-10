Rusko slíbilo omezení těžby ropy. A spustilo nový vrt v Kaspickém moři

OPEC již dříve avizoval, že sníží těžbu ropy, aby tak pomohl vyrovnat nabídku a poptávku na trhu. Cílem je podpořit ceny ropy, které jsou proti polovině roku 2014 méně než poloviční. Mnoho významných světových producentů ropy slíbilo, že se k dohodě připojí a rovněž omezí těžbu. Rusko, podobně jako další nečlenské země, ale na schůzce se zástupci OPEC minulý týden žádný konkrétní závazek neposkytlo.

Rusko je největším producentem ropy na světě a Lukoil druhým největším těžařem ropy v Rusku po společnosti Rosněfť. Těžba ropy má letos v Rusku vystoupit na nové postsovětské maximum 547 milionů tun (10,95 milionu barelů) denně. Příští rok se počítá s dalším růstem, který těžbu posune na 548 milionů tun.

Těžba z pole Filanovskij má příští rok dosáhnout 4,4 milionu tun (90 tisíc barelů denně) a v roce 2019 vystoupit až na šest milionů tun, uvedl generální ředitel a největší akcionář Lukoilu Vagit Alekperov. Před týdnem Lukoil zahájil těžbu na poli Pjakjachinskoje v arktické části Ruska. Lukoil doufá, že nová pole mu vykompenzují pokles těžby v oblasti západní Sibiře.

Lukoil očekává, že letos vytěží zhruba 86,5 milionu tun ropy. Příští rok se má jeho celková těžba zvýšit na 87,5 milionu až 88 milionů tun. Představitelé Ruska, včetně ministra energetiky Alexandra Novaka, už dlouho tvrdí, že zmrazení globální těžby ropy by bylo pro Rusko to nejlepší. Zatím ale neuvádějí, na jaké úrovni by chtěli těžbu zmrazit, ani kdy by Moskva mohla zvážit omezení těžby.