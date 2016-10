Venezuelský ropný gigant varuje před krachem

Státní těžařská společnost Petroleos de Venezuela (PDVSA) nedokázala přimět své věřitele k tomu, aby odsunuli splatnost úvěrů v celkové hodnotě 130 miliard korun. Podle představitelů firmy tak existuje šance, že již příští týden nebude schopna dostát svým závazkům. Případná insolvence koncernu, jenž je hlavním zdrojem příjmů do zdecimovaného venezuelského rozpočtu, by celou zemi uvrhla do zoufalé situace.