Těžaři mimo OPEC se na omezení produkce ropy nedohodli

Producenti ropy stojící mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) zatím nedosáhli dohody na omezení těžby. Do měsíce se tak zřejmě bude konat další schůzka, na které by měly být stanoveny jednoznačné podmínky, za kterých se tyto země připojí k členům ropného kartelu. Ve Vídni to dnes uvedli zástupci obou jednajících stran, tedy členských i nečlenských zemí OPEC.