Pryč z EU? Rakouský populista Hofer chystá referendum o Öxitu

Šance politika, jenž se těší podpoře nejen čelních představitelů evropské krajní pravice (např. Marine Le Penové, Geerta Wilderse či Frauke Petryové), nýbrž i Miloše Zemana a jeho předchůdce Václava Klause, jsou zcela otevřené. V opakovaném druhém kole prezidentských voleb, které se uskuteční 4. prosince, mu experti přisuzují podobné šance jako nezávislému kandidátovi Alexanderu Van der Bellenovi.

Někdejší lídr rakouské Strany zelených sice v květnovém druhém kole hlasování zvítězil, avšak rozdíl mezi ním a Hoferem činil jen něco málo přes 30 tisíc hlasů. Kvůli nesrovnalostem ve sčítání korespondenčních hlasů ve většině okrsků navíc Hofer proti výsledku voleb podal protest k Ústavnímu soudu. Ten mu vyhověl, výsledky druhého kola zrušil a nové hlasování přesunul na prosincový termín.

Hlavně ne Turci a centralizace

V případě vítězství by se Hofer, původním povoláním letecký technik, stal první krajně pravicovou hlavou státu v EU. Přestože funkce prezidenta je v rakouské parlamentní demokracii spíše ceremoniální, o prostého pokladače věnců rozhodně nejde. Ústava stále zaručuje vítězi lidového hlasování některé významné pravomoci, jako je například rozpuštění Národní rady, obdoby české Poslanecké sněmovny, a vyvolání předčasných voleb, připomíná BBC.

Jak vpravo Hofer skutečně je? Hofer je členem pangermánského nacionálního bratrstva Marko-Germania. Je velkým zastáncem držení zbraní, jež považuje za „přirozený důsledek imigrace“. Sám u sebe běžně nosí pistoli Glock ráže 9 mm a chlubí se fotkami své rodiny ze střelnic. Někteří z jeho nejbližších spolupracovníků se angažují v extremistickém prostředí. Mezi nimi i lídr FPÖ Heinz-Christian Strache. Samotná FPÖ byla založena v roce 1955 někdejším generálem SS. Chrpa, kterou členové FPÖ nosí na klopě svých obleků, byla používána germánskými nacionalisty v 19. století a rovněž jako tajný symbol nacistů. Jednou z Hoferových priorit je znovuotevření diskuze o sebeurčení Jižního Tyrolska, anektovaného Itálií po 1. světové válce.

I přes prohlášení o možném referendu Hofer odmítá tvrzení, že hlas pro něj je zároveň hlasem pro Öxit, jak se po vzoru Brexitu mluví o případném vystoupení Rakouska z Unie. Připouští však, že tento postoj by mohl za určitých okolností rychle přehodnotit. Stalo by se tak buď v případě jakékoliv budoucího rozhodnutí směřujícího ke vstupu Turecka do EU, či v reakci na počínání unijních lídrů v souvislosti s vystoupením Velké Británie.

„Pokud odpověď Evropské Unie na Brexit povede k další centralizaci moci a oslabení národních parlamentů; pokud Unie bude stále více vládnout jako jeden stát,“ upřesnil Hofer, za jaké situace hodlá využít veškeré prostředky k tomu, aby se referendum o setrvání Rakouska v bruselských strukturách konalo. „V takovém případě by totiž došlo k ústavním změnám,“ zdůvodnil svůj možný budoucí krok.

Souboj o prezidentský post

Norbert Hofer Alexander Van der Bellen věk 45 72 profese letecký technik profesor ekonomie politická příslušnost Svobodní (FPÖ) Zelení, dříve sociální demokracie (SPÖ) o Donaldu Trumpovi: „Nejsem jeho fanouškem, věřím však ve výrazné zlepšení vztahů s Ruskem.“ „Styl jeho kampaně a sexistické útoky jsou nepřijatelné. Jeho vyjádření vyvolávají mnoho obav. Dejme mu však čas.“ o migrační krizi: „Byla to (otevření německých hranic uprchlíkům) obrovská chyba, za níž zaplatí EU, Rakousko i daňoví poplatníci.“ „Přál bych si liberální a kosmopolitní Rakousko“

