Klaus podpořil „rakouského Trumpa". Hofer chce být neoblomný prezident

Podle Klause bude volné myšlení na starém kontinentu stále více potlačováno „politicky korektní elitou“, jejímž úmyslem je propašovávat cizince do Evropy.

Také Hofer kritizoval nedostatky uprchlické politiky z posledních let ve své zemi. Jako prezident by prý rozpustil vládu, která by nedokázala přijmout příslušná protiopatření. Slíbil, že pokud bude zvolen, bude ve své funkci „neoblomný“.

Hofer, který uspěl u soudu s odvoláním proti výsledkům prezidentské volby, v níž minule jen těsně zvítězil jeho soupeř, a vynutil si tak jejich opakování, připustil, že i nové hlasování bude těsné. Řekl, že si je jistý, že jeho protivníci udělají vše pro to, aby nezvítězil. Svým stoupencům podle Salzburger Nachrichten řekl, že se nesmí dovolit marxistům, komunistům nebo zeleným, aby se ve světě dostávali k moci.

Hofer, jenž je někdy označován za „rakouského Trumpa“, se utká o prezidentský úřad znovu 4. prosince se svým rivalem z levicové strany Zelených Alexanderem Van der Bellenem.

V rozhovoru pro dnešní Lidové noviny Hofer slíbil, že pokud vyhraje, pojede na svou první zahraniční návštěvu nejdříve do Česka. Již v září zde navštívil prezidenta Miloše Zemana.

