DPA: Trumpovi se podobá Babiš. Populisté se v Evropě svezou na vlně

Předsedkyně francouzské krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penová označila Trumpovo vítězství za „dobrou zprávu“ a republikánovi stejně jako další populisté pogratulovala. S Trumpem se srovnávala už před volbami a nyní doufá, že by ve francouzských prezidentských volbách příští rok mohla zopakovat jeho triumf. „Podobáme se, protože ani jeden z nás nepatří k establishmentu a nejsme součástí systému,“ řekla před časem Le Penová.

Chystaný odchod Británie z Evropské unie a „politické zemětřesení“, které svým vítězství v amerických volbách vyvolal Trump, chce Le Penová podle DPA využít. Že nakonec usedne do Elysejského paláce, se totiž po těchto dvou otřesech nezdá být tak nepravděpodobné jako třeba ještě před rokem.

Le Penová ve svých vystoupeních používá podobnou rétoriku jako Trump. Lid podle ní stojí proti systému, proti takzvaných politickým elitám i proti médiím. Protievropské a protiimigrační názory zastává předsedkyně FN dlouhodobě. V případě svého vítězství chce Francouze nechat hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie.

Průzkumy veřejného mínění dávají Le Penové šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby, šanci na celkové vítězství podle nich ale nemá. Průzkumy se nicméně mýlily i v případě amerických voleb, poznamenala DPA. Kdo bude chtít Le Penovou porazit, bude muset přitvrdit. Premiér Manuel Valls, o kterém se uvažuje jako o možném kandidátovi levice do prezidentského klání, už ve středu hovořil o „potřebě hranic“, „regulaci imigrace“ a o boji s terorismem i o nutnosti pojmenovat „islamistický totalitarismus“.

Prvními volbami, v nichž by se mohl projevit „Trumpův efekt“, by mohly být už prosincové prezidentské volby v Rakousku. Po zrušení jejich květnového druhého kola a odložení dalšího pokusu o hlasování na podzim budou Rakušané vybírat příští hlavu státu z dvojice Alexander Van der Bellen, který je nezávislým kandidátem s podporou Zelených, a Norbert Hofer, který je kandidátem pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

V květnu ještě Van der Bellen svého soupeře těsně porazil, průzkumy nyní ale dávají větší šanci právě Hoferovi. Podle politologů bude chtít FPÖ v předvolební kampani využít Trumpovo vítězství. Rozdíl mezi ním a Hoferem je ale podstatný: Rakušan je v politice již od 90. let, a nemůže tak vystupovat jako někdo, kdo není součástí systému.

Neděle 4. prosince, kdy se bude volit prezident alpské republiky, je důležitá také pro Itálii, kde se uskuteční referendum o změně ústavy, s nímž svou budoucnost spojil premiér Matteo Renzi. Pád jeho vlády by znamenal předčasné volby, v nichž by mohlo uspět protisystémové Hnutí pěti hvězd komika Beppeho Grilla, které v červnových komunálních volbách získalo třeba radnice Říma či Turína. Bez šancí není také pravicově populistická a separatistická Liga severu.

Na Trumpově vlně by se ale podle DPA mohli svézt i další evropští populističtí politici. Parlamentní volby čekají v březnu Nizozemsko, kde by se Strana pro svobodu Geerta Wilderse mohla stát dokonce vítězem. „Je jedním z nás a myslím, že to, co se stalo v Americe, se může stát i u nás,“ reagoval na Trumpův úspěch Wilders, který se s budoucím americkým prezidentem shoduje třeba v odporu k imigraci či k muslimům.

Volby do zákonodárného sboru se budou na podzim konat také v Německu, kde se chce do Spolkového sněmu poprvé dostat pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD).

Agentura DPA upozorňuje, že parlamentní volby příští rok čekají i Česko. „Liberálně populistické“ hnutí ANO ministra financí Babiše by je podle posledních průzkumů mohlo vyhrát. Předseda hnutí se přitom v některých otázkách, jakými jsou snaha o omezení migrace či odpor vůči politickému establishmentu, s Trumpem shoduje. „Je podnikatel, který nežije z politiky, ale z vlastnoručně vydělaných peněz. Stejně jako moje je i jeho rétorika politicky nekorektní,“ citovala DPA Babiše.

