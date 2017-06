Průzkumy předpovídají vítězství konzervativcům. Neví se ale, jak velké

Podle posledního průzkumu agentury YouGov konzervativci sice nad hlavními rivaly, tedy labouristy, vyhrají, ale v 650místné sněmovně nemají získat většinu. Údajně by měli obdržet 42 procent hlasů, což by jim mělo zajistit jen 302 křesel. Nyní jich mají 330. Labouristé by měli získat 38 procent hlasů a 269 poslaneckých mandátů.

Další průzkum agentury ICM pro deník The Guardian naopak tvrdí, že vládní strana si většinu v parlamentu udrží, a to s rozdílem 12 procentních bodů před levicovou opozicí. V této anketě provedené po víkendovém teroristickém útoku v Londýně získávají konzervativci 46 procent hlasů, tedy o jeden bod více než minule, a labouristé 34 procent. Vítězové by tak měli mít většinu 373 křesel, zatímco největší poražená strana 199 mandátů.

Zprvu jasné průzkumy, které dávaly konzervativcům náskok 15 až 20 procentních bodů, avšak v posledních týdnech začaly předpovídat těsnější výhru toryů. V jedné z posledních anket konzervativci měli dokonce získat jen o pouhý jeden procentní bod více než opoziční levice.

Média však upozorňují na poslední sociologické výzkumy, které nepříliš přesně předpovídaly výsledek loňského referenda o brexitu, v němž se nakonec voliči vyslovili pro odchod Británie z Evropské unie. Předchozí parlamentní volby měly být podle průzkumů vyrovnané, ale nakonec je s přehledem ovládli konzervativci, které tehdy vedl premiér David Cameron.

