Mayovou dohánějí hříchy minulosti. Jako ministryně zbavila práce 20 tisíc policistů

Některé škrty přišly v minulosti jako příliš riskantní i Margaret Thatcherové. Nikoli vládě Davida Camerona, která v roce 2010 snížila rozpočet policie o pětinu, což snížilo početní stav ze 144 tisíc na dnešních 123 tisíc policistů.

Tehdejší ministryně vnitra Theresa Mayová s tím souhlasila a přišla i s vysvětlením, proč snížení stavu vlastně nevadí. Pouliční kriminalita se od 90. let neustále snižovala a nebylo nutné udržovat v činnosti tak velký pořádkový sbor. Protiteroristických jednotek se navíc škrty nedotkly, jejich stav dokonce rostl.

Jenže loni přišla změna strategie a rozhodnutí se konzervativcům právě vrací jako bumerang.

Metropolitní policie zajišťující pořádek v hlavním městě poslední dobou tvrdí, že policisté v ulicích jsou v boji proti dnešním hrozbám naopak klíčoví, mimo jiné proto, že jsou důležitým zdrojem pro sběr zpravodajských informací.

Víkendová kritika bývalého šéfinspektora „Metu“ Petera Kirkhama konzervativce určitě zabolela: Theresa Mayová podle něj „trestuhodně hazardovala s bezpečím veřejnosti,“ když snižováním stavu policistů přivedla útvar „do krize“. „Slýcháváme, že v ulicích jsou potřeba posily. Jenže to nejsou žádné posily – jsou to policisté, jimž jsme zrušili volno po dvanáctihodinové směně. Tyto směny jsou postupně prodlužovány na šestnáctihodinové,“ řekl.

Náznak kritiky si neodpustil ani londýnský starosta Sadiq Khan, který pro CNN řekl: „Je neudržitelné, abychom dále snižovali výdaje na policii.“

Nejdále zašel labouristický vůdce James Corbyn, jenž Mayovou v pondělí v rámci předvolební rétoriky přímo vyzval, aby kvůli policejním škrtům odstoupila.

Nutno říci, že kritika premiérky je do značné míry nespravedlivá, neboť o škrtech rozhodla v rámci úspor během finanční krize Cameronova vláda jako celek, přičemž Mayová dbala na to, aby se elitních útvarů včetně MI5 a tajné služby GHCQ nedotkly. Labouristé proti nim navíc neprotestovali a Corbyn dokonce hlasoval proti každé protiterostické legislativě v parlamentu, včetně možnosti zabít pachatele útoku bez varování (politika „shoot-to-kill“ patrně pomohla v sobotu zneškodnit londýnské atentátníky).

Ovšem snaha konzervativců prezentovat se před volbami jako strana „úspor a bezpečnosti“ utrpěla vážné trhliny, neboť oba koncepty se ukazují být v rozporu. Labouristé si naopak gratulují, že do svého volebního manifestu stačili zařadit požadavek na zvýšení stavu policie o 10 tisíc, s čímž konzervativci víceméně též počítali, ale do vlastního manifestu to výslovně nenapsali.

