Mayová: Británie byla k extremistům příliš tolerantní

Mayová také prohlásila, že volební kampaň, kterou strany po atentátu přerušily, v pondělí znovu začne. Předčasné parlamentní volby se budou konat podle plánu ve čtvrtek 8. června, dodala konzervativní premiérka.

Nedávné teroristické útoky v Británii spolu nesouvisejí, ale mají přesto jedno společné: spojuje je zlá ideologie, která překrucuje islám a překrucuje pravdu, uvedla Mayová.

O útoku čtěte více:

„Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud,“ uvedla Mayová v prohlášení předneseném před svým sídlem v Downing Street. Podle ní nastal čas říct, že „už toho bylo dost“.

Protiteroristická strategie podle ní musí být přezkoumána v několika směrech. Premiérka zmínila boj proti extremistické ideologii a kladení důrazu na britské hodnoty, zvýšení globálního úsilí proti šíření extremismu na internetu, přezkoumání protiteroristických zákonů a pravomocí policie a vyšší tresty za některé trestné činy.

Reakce očitých svědků si přečtěte ZDE

Předseda liberálních demokratů Tim Farron kritizoval slova Mayové o tom, že „už toho bylo dost“. „Dost toho bylo už tehdy, když se to stalo poprvé,“ řekl Farron televizi Sky News s tím, že premiérkou avizované přehodnocení protiteroristické strategie přichází hodně pozdě.

May says enough is enough. We should have reached this conclusion years ago.