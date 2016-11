Protesty pokračovaly. Neférové, ohradil se Trump

V největším oregonském městě Portlandu v noci pochodovaly asi čtyři tisíce lidí skandujících hesla proti nově zvolenému prezidentovi. Dav rozbíjel výlohy, odpaloval petardy a zapaloval kontejnery s odpadky. Nejútočnější část demonstrantů napadla kamením policisty, kteří se pokoušeli násilníky zatlačit. Strážci pořádku použili ohlušující granáty a slzný plyn a několik lidí zadrželi.

V New Yorku se stovky lidí opět sešly před Trumpovým mrakodrapem Trump Tower na Páté avenue. Křičeli protitrumpovské slogany a v rukou měli transparenty s hesly vyjadřujícími hněv nad osobou příštího prezidenta. „Jde o klimatickou změnu, dohodu s Íránem. Jde o práva homosexuálů, masové deportace. Ať se na to díváte, odkud chcete, ten chlap to od začátku do konce vidí všechno špatně,“ řekl agentuře AP jeden z demonstrantů David Thomas.

Na druhém konci USA v San Francisku stovky lidí křičeli „není to můj prezident“ a vyzývaly newyorského miliardáře k rezignaci na funkci, do níž byl zvolen.

Protestující v Minneapolisu krátce přiměli úřady k uzavření několika klíčových dopravních tepen. Další stovky lidí vyrazily k pochodům ve Filadelfii, Louisville či Baltimore.

Trump se k výrazům odporu vůči své osobě vyjádřil na twitteru. „Právě proběhla velmi otevřená a úspěšná volba prezidenta. Nyní profesionální protestující, podněcováni médii, protestují. Velmi neférové!“ napsal muž, který volby ještě krátce před zveřejněním výsledků označoval za zmanipulované a varoval, že nemusí v případě své porážky výsledky ihned uznat.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!