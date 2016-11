Rýsuje se Trumpův kabinet: podnikatelé a věrní z kampaně

Trump podle tradičních měřítek nemá z čeho vybírat, protože jeho politická minulost je nulová. Jeho kontroverzní kampaň navíc mnohé talentované osobnosti odradila, řada z nich se dokonce během předvolební agitace od budoucího prezidenta odvrátila.

Trump se proto kromě podnikatelské sféry soustřeďuje na skupinu osob, které ho během bouřlivé kampaně věrně doprovázely. Patří k nim republikánští matadoři Newt Gingrich, Rudy Giuliani nebo Chris Christie, pro které jsou podle severu Politico připraveny špičkové posty.

Favoritem pro funkci ministra zahraničí je údajně republikánský senátor Bob Corker, v úvahu prý připadá i Gingrich nebo bývalý stálý americký zástupce v OSN John Bolton. Post ministra obrany by mohl zastávat alabamský senátor Jeff Sessions, hovoří se rovněž o bývalém poradci pro národní bezpečnost Stephenu Hadleyovi nebo bývalému senátorovi Jimu Talentovi.

Televize NBC soudí, že ministrem obrany bude penzionovaný generál Michael Flynn. Jeho jmenování by ale musel schválit Kongres, protože kandidát na tento úřad musí stát nejméně sedm let mimo armádu. Flynn přitom z ozbrojených složek odešel v roce 2014. Podle BBC by se tento generál také mohl stát Trumpovým poradcem pro otázky národní bezpečnosti.

Připomeňte si ohlasy, výsledky a průběh voleb, které jsme sledovali ONLINE.

Hlavním kandidátem na funkci ministra spravedlnosti je údajně bývalý newyorský starosta Giuliani, v úvahu připadá i guvernér New Jersey Christie nebo kalifornský poslanec Duncan Hunter.

Ministrem zdravotnictví či školství by se mohl stát Trumpův soupeř z primárek, bývalý neurochirurg Ben Carson. Do čela ministerstva energetiky by se mohl postavit šéf firmy Continental Resources Harold Hamm nebo investor Robert Grad, ministrem pro vnitřní bezpečnost by mohl být konzervativní šerif okresu Milwaukee David Clarke.

Kandidátem na funkci ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) je podle agentury Reuters Mike Rogers, bývalý předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro tajné služby. Důležitou roli šéfa aparátu Bílého domu by podle BBC mohl zastávat dosavadní předseda Národního výboru republikánů Reince Priebus.

Komplikovaná je podle agentury AP budoucnost šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, jemuž do ukončení desetiletého mandátu zbývají tři roky. Comey zasáhl do volební kampaně informacemi o služebních e-mailech, které demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonové ještě jako ministryně zahraničí odesílala ze svého soukromého účtu. Naposledy v neděli Trump kritizoval Comeyho za to, že odmítl političku trestně stíhat. Budoucí americký prezident ještě před svým zvolením prohlásil, že Clintonovou chrání „zmanipulovaný systém“, že je vinna a že to FBI ví.

Čtěte dále: