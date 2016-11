Portugalci se vrátí. Obchvat Třince dokončí v termínu

Portugalská stavební firma Mota - Engil se vrátí na stavbu obchvatu Třince, řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) po schůzce s vedením portugalské firmy. Celá stavba přeložky silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice má být dokončena v termínu, tedy do konce září příštího roku. Portugalská firma rozestavěnou silnici opustila na konci října poté, co se její tuzemský partner SDS Exmost dostal do insolvence.