Na 11 dálničních úsecích od ledna bez známky. Ministerstvo schválilo výjimky

Vyjmutí silnic ze sítě zpoplatněných komunikací podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) nepřinese významný propad v příjmech za dálniční známky. Loni úřad ze zpoplatněné sítě vyjmul zhruba 45 kilometrů silnic, na výběrech poplatku se to prakticky neprojevilo. Zatímco loni se z prodeje dálničních kuponů vybralo 4,4 miliardy korun, letos do konce srpna již úřad eviduje výběr 4,3 miliardy korun.

Ceny známek se nezmění

Ministr dál řekl, že ceny dálničních známek by se od příštího roku neměly měnit. Nyní vyjde roční kupon na 1500 korun, cena měsíčního je 440 a desetidenní známka stojí 310 korun. Vzory známek by měly být podobné jako letos.

Karlovarský kraj neuspěl s požadavkem, aby ze zpoplatněných úseků byla vyjmuta D6 okolo Sokolova. Návrh na vyjmutí komunikace nedávno schválili zastupitelé kraje s tím, že část nedokončené dálnice není napojená ani nazbytek dálniční sítě v Česku, ani na německou dálniční infrastrukturu a slouží tak hlavně jako obchvat Sokolova.

Praha rozhodnutí vítá

Rozhodnutí přivítala Praha. „Jsem rád, že ministr dopravy po více než roce vyslyšel naše opakované žádosti, aby si řidiči, kteří využívají dosud zprovozněné části Pražského okruhu, kvůli tomu nemuseli kupovat dálniční známky. Mrzí mne, že to trvalo tak dlouho a přichází to až v předvolebním čase. Pevně věřím, že k dostavbě Pražského okruhu, prioritně ke stavbě mezi D1 a D11, se ministerstva dopravy a životního prostředí postaví jinak, nebudou čekat zase až na nějaké volby, ale pomůžou s co nejrychlejší realizací,“ uvedl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

O rozsahu zpoplatněných úseků rozhoduje každoročně ministerstvo dopravy na základě vyhlášky. Pro letošní rok například úřad z povinnosti platit formou dálničních kuponů vyjmul úseky u Brna, Mladé Boleslavi a Mezna na Táborsku.

Nově vyjmuté dálniční úseky v okolí některých měst D1 u Kroměříže Obchvat Prahy od D7 po ulici k Barrandovu D5 Plzeň D6 Praha D7 Praha D8 Ústí nad Labem D10 Brandýs nad Labem D11 Praha D35 Olomouc D46 Prostějov D5 Beroun, Králův Dvůr

Zdroj: Ministerstvo dopravy

