Orbán si posvítí na Sorosovy neziskovky. „Všemi způsoby"

Finančník George Soros je podle maďarského premiéra Viktora Orbána (a nutno zmínit i celé řady stoupenců konspiračních teorií) odpovědný za podporu a řízení současné migrační krize. To samo o sobě může znít jako přitažené za vlasy. Pravdou nicméně je, že Sorosovy neziskovky migrantům cestu do vysněné Evropy všemožně usnadňují, tisknou pro ně instruktážní manuály a finančník sám do migrantů investuje miliony dolarů.

Podle Sorose Evropa uprchlíky potřebuje, podle Orbána jsou jedem, kterému se Maďarsko hodlá všemožně bránit. Maďarský premiér si nyní hodlá posvítit na Sorosovy fondy, které dle jeho názoru promigrační neziskovky v Maďarsku podporují. Ironií tak trochu je, že ze Sorosových fondů v roce 1989 během svých oxfordských studií čerpal sám Orbán. Nejinak je tomu i v případě hnutí Fidesz, které si na štědrou podporu Open Society podle portálu Hungarianspectrum přišlo před tím, než se plně etablovalo coby politická strana.

Jak vyhnat Sorose?

Přátelské vztahy mezi oběma rodáky jsou však již dávno minulostí. Orbán kritikou na Sorosovu adresu rozhodně nešetří. „Lidé by chtěli Sorose vyhnat v každé zemi,“ sdělil serveru 888.hu. Po Trumpově vítězství se maďarský premiér zdá být na koni a s neziskovými organizacemi, které v Maďarsku čerpají ze Sorosových fondů, chce zatočit definitivně. A to podle Szilárda Németha, viceprezidenta vládního Fideszu „všemi způsoby, která má Maďarsko k dispozici“. Se Sorosovými neziskovkami je třeba „zamést“ sdělil Nemeth reportérům agentury Bloomberg. „Slouží totiž globálním kapitalistům a zároveň posilují ideologií politické korektnosti napříč národními státy,“ dodal.

Přečtěte si, jak vidí Orbán současnou roli a úlohu Maďarska:

Již brzy začnou maďarští zákonodárci podle agentury MTI projednávat zákon, který by jim umožnil provádět v hospodaření neziskových organizací státní audit. Jak uvádí list The Guardian, ve hře by měla být i povinnost šéfů neziskovek deklarovat svůj majetek stejně, jako to činí poslanci a veřejní představitelé. Finální návrh by se do parlamentu měl dostat v dubnu.

Do Orbánových politických her se nesporně promítá i měnící se klima v Evropě a ve Spojených státech v souvislosti s nárůstem protiestablishmentových nálad. EU i USA dosud tradičně platily za obránce neziskového sektoru. „Orbán zcela určitě cítí, že jeden ze dvou mezinárodních hráčů, kterým na situaci neziskových organizací v Maďarsku může záležet, je nyní na jeho straně,“ uvedl Peter Kreko z budapešťského think-tanku Political Capital, který je jedním z přibližně 60 maďarských subjektů, které získávají finance ze Sorosových fondů.

Trump Sorose nemusí

Orbán podle Kreka počítá s tím, že se nová Trumpova administrativa prostřednictvím své ambasády za Sorosem placené neziskovky nepostaví tak, jak to v minulosti udělal kabinet Baracka Obamy. Maďarské plány znepokojují i Stefanii Kapronczayovou, výkonnou ředitelku maďarského svazu občanských svobod, který v roce 2015 ze Sorosovy kapsy získal zhruba polovinu svých celkových financí. Na čtvrtletní či půlroční zveřejňování finančních zpráv neziskové organizace podle ní nemají kapacity.

Orbán se přitom do křížku s neziskovými organizacemi na maďarském území již jednou pustil. V roce 2014 osobně nařídil policejní zásah v sídlech několika organizací placených částečně norskými fondy. Zároveň neváhal neziskové organizace financované ze zahraničí označit za „placené politické aktivisty“.

Orbánovy naděje se nyní upírají k tomu, že by se letos ve Francii, Nizozemsku a Německu mohly k moci dostat strany, které by jeho politickou pozici posílily. V takovém případě by se pak maďarský příklad mohl stát testem toho, jak se k neziskovým organizacím financovaným Sorosem postaví i zbytek Evropské unie.

O maďarském postoji čtěte více: