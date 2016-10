Referendum nestačilo. Maďaři chtějí zavést zákaz kvót do ústavy

Maďarský parlament by mohl 8. listopadu schválit změnu ústavy, aby zakazovala povinné kvóty na přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie. Uvedl to dnes předseda poslaneckého klubu vládnoucí strany Fidesz Lajos Kósa. Zákaz by podle něj mohl platit od poloviny listopadu. Kósa současně prohlásil, že Maďarsko se hlásí ke svému členství v EU.