Odbory: Změny v EET porušují princip rovných podmínek

Ministerstvo financí (MF), které je autorem projektu EET, chce ve Sněmovně navrhnout, aby z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250 tisíc korun. U vyjmutí z EET u malých podnikatelů ministr financí Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek upozornil na to, že půjde o možnost, nikoli o výjimku. Změna by mohla platit od dubna příštího roku.

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová uvedla, že konečné slovo u případného schválení paušální daně bude mít Finanční správa. O paušální daň budou moci požádat i podnikatelé, kteří se budou muset evidovat již nyní od prosince, ale až po účinnosti daňového balíčku. MF stejně tak nemá zcela jasnou představu, jak dopadnou změny na velkoobchody a maloobchody, které budou muset tržby začít evidovat od 1. března. V praxi paušální daň funguje tak, že podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti i očekávané příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní.

Odboráři podle materiálu nemají nic proti paušální dani, ale výhrady mají k tomu, že MF navrhuje zprostit povinnosti používat EET poplatníky prakticky na základě jimi deklarovaného obratu. „Přitom o jejich skutečném obratu prakticky nic nevíme. Je to právě EET, která podle MF měla vedle finančního přínosu také zobjektivizovat výkaznictví u OSVČ a firem,“ upozornili odboráři.

Ministerstvo si návrhem podle ČMKOS také zahrává s trpělivostí veřejnosti. „Už vlastní zákon zavádějící různé náběhové termíny pro různé typy poplatníků byl přijat se smíšenými pocity. Avšak ex ante vyloučit z povinnosti poměrně velkou skupinu poplatníků na základě informací, které neprošly verifikací prostřednictvím EET, je nutno považovat za zásadní porušení principu rovnosti,“ uvádí dokument odborů.

Další změna navržená MF se týká webových obchodů, kde by se systém netýkal plateb kartou prostřednictvím internetu. S tím nemají odboráři problém. „Snad jen povzdech, že toto opatření mělo být z povahy věci rozpoznáno MF podstatně dříve, nikoli týden před spuštěním EET,“ uvedli.

„MF prezentovalo EET za nástroj daňové správy, který může narovnat daňové prostředí v České republice. Základní podmínkou ale je, že tento nástroj bude uplatňován stejně vůči všem daňovým subjektům,“ napsala v dnešní tiskové zprávě Komora daňových poradců.

MF si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Podle údajů pivovarů se již stovky odběratelů rozhodli ukončit činnost spolu s nástupem EET od prosince. Jde hlavně o menší a venkovské restaurace.

