Nový rebel ČSSD Zimola: Strana by si měla Michala Haška považovat

Je pravděpodobné, že Zimola příští rok na jaře získá také funkci ve vedení strany. Mohl by se postavit do role neformálního šéfa vnitrostranické opozice, a nahradit tak politicky oslabeného Haška. Zimola se chystá na rozdíl od předsedy Sobotky soustředit na oslovování ztracených levicových volicǔ z venkovských regionů. „Když nedokážu oslovit myslivce, hasiče, rybáře, včelaře nebo houbaře, musím mít vedle sebe někoho, kdo mluví jejich jazykem a kdo zná jejich potřeby,“ doporučuje Zimola Sobotkovi v rozhovoru pro týdeník Euro.

Souhlasíte s plánem premiéra Bohuslava Sobotky oslovit více mladších a liberálních voličů z velkých měst? Je to cesta, kterou by se měla ČSSD v příštích měsících ubírat?

Je to jedna z cest. Názor pana premiéra je v této věci už osm let konstatní a za to mu patří uznání. Já si ale myslím z pohledu jihočeského hejtmana, že by ČSSD měla oslovovat také lidi práce, lidi z nejrůznějších profesních a zájmových sdružení, lidi, kteří žijí své obyčejné životy třeba na jihočeském venkově a pro které je pojem městský liberál pojmem, kterému nerozumí.

Dají se tyto odlišné voličské skupiny oslovit zároveň jednou politickou stranou?

Samozřejmě. Vzpomeňte si na široce rozkročenou sociální demokracii za Miloše Zemana. Strana tehdy v sobě absorbovala lidi hodně nalevo až po středové či mírně pravicové členy.

Ale Bohuslav Sobotka není Miloš Zeman. Dokáže to samé?

ČSSD není jen Sobotka, Chovanec nebo Zimola. Strana má 20 tisíc členů a každý předseda by si k sobě do týmu měl přibrat takové lidi, kteří budou schopni jednotlivé voličské skupiny oslovovat. Když nedokážu oslovit myslivce, hasiče, rybáře, včelaře nebo houbaře, musím mít vedle sebe někoho, kdo mluví jejich jazykem a kdo zná jejich potřeby.

Lidé, kteří tyto voličské skupiny oslovit dokázali, ať to byl Michal Hašek, Jaroslav Foldyna nebo Zdeněk Škromach, ve volbách svými výsledky spíše zklamali nebo úplně propadli. Měla by jim strana ještě dát šanci?

Já si vážím každého sociálního demokrata, který dokáže přinést hlasy. A Michal Hašek toho v této oblasti odvedl hodně. To, že mu voliči dali stop, neznamená, že je neschopný. Doufám, že zakotví v nějaké profesi vzhledem k jeho odborné erudici. ČSSD by si takových lidí měla považovat. Tito lidé mohou dál do myšlenek či strategie ČSSD promlouvat i z pozice členů strany či jejích poradců.

Pan předseda Sobotka také po volbách hovořil o tom, že je třeba ČSSD více otevřít lidem zvenku, nestraníkům, nabídnout jim místa na kandidátkách. Je to skutečně nezbytné, aby strana příští rok ve sněmovních volbách uspěla?

Pan předseda výslovně ocenil, že jsme do krajských voleb v Jihočeském kraji nominovali v první desítce dva nestraníky, zástupce zájmových sdružení. Souhlasím s otevíráním kandidátek lidem, kteří mohou přinést hlasy.

Kdo podle vás nese hlavní odpovědnost za slabší výsledek ČSSD v krajských volbách? Celostátní vedení strany nebo jednotlivé regionální buňky? Připomínám, že v poslední době se několik sociálnědemokratických hejtmanů muselo vypořádat s kauzami, které se dotýkaly jejich vlády.

Voliči dali přednost hnutí ANO, i když naše krajské vlády fungovaly dobře, opravovaly se silnice, fungovala i vláda na celostátní úrovni, navyšovala se minimální mzda. My si musíme říct, nakolik za to může nesrozumitelnost ČSSD při vysvětlování těchto úspěchů, nakolik za to mohou ty kauzy nebo pseudokauzy některých našich členů v krajích nebo zda je na vině únava voličů z našich kandidátů.

Dále čtěte:

Na jižní Moravě si ANO nakonec pláclo s ČSSD. Bez Haška

Sobotkovo obdivuhodné zabednění

Hejtmanův dvůr. Haškovi nekryje záda jen lobbistka Mrencová