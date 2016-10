Sobotkovo obdivuhodné zabednění

Teď už víme, jak moc se Sobotka aspoň jednou v životě odvázal: ČSSD vyhrála pouze ve dvou krajích a ve volbách celkem utrhla 15 procent. Tedy o téměř 40 procent méně než v předchozích krajských volbách. A o více než 70 procent méně než v těch v roce 2008, které straně vyhrál tehdy ještě buldozer Jiří Paroubek, když se v oranžovém americkém trucku bez příslušného technického povolení rozjel proti nenáviděným zdravotním poplatkům. ODS se z toho nevzpamatovala dodnes.

Navíc Sobotka coby šéf strany prohrál s ANO už třetí volby v řadě. Takže by jeden čekal, že si v Lidovém domě rychle sbalí věci, a protože mluvíme o politikovi, který kromě politiky v životě nic jiného nedělal, bude se intenzivně někde snažit přisát na veřejné peníze. Nejspíš jako poradce, to neúspěšným politikům nejlíp sedí.

Ne však Sobotka: starý mladý předseda místo toho hrdě vyrazil k dalšímu předsednictví, které chce obhájit na jarním volebním sjezdu. A pak neméně hrdě vyrazí i ke sněmovním volbám 2017, podle vlastních slov i s tématy Pirátů. Něco takového česká politika nepamatuje. I její největší titáni uměli včas prozřít a padnout, než budou potupně padnuti. Dokonce i „presumptivní premiér“ Paroubek padl ještě ve volební sobotu, když v roce 2010 naplnil partajní předvolební očekávání podobně úspěšně jako teď Sobotka.

Ano, doba i politická geometrie se změnila od nástupu ANO, které nasává voliče zprava i zleva. Takže 20 procent ve volbách v roce 2013 a 15 procent nyní určitě není to samé jako v časech, kdy ČSSD soupeřila s ODS a získávala kolem 30 procent. Preference ČSSD se dlouhodobě pohybují kolem 20 procent a ODS bojuje sama se sebou. Nebo jinak: je „hegemonem pravice“, jak po volbách vtipně ujelo jejímu šéfovi Petru Fialovi, aniž by ovšem chtěl být vtipný. ODS je devítiprocentním hegemonem pravice, jíž po setrvalé smrti TOP 09 tvoří v podstatě sama. Všichni jsme tak vlastně hegemoni, i když ještě nevíme čeho.

Ani nejsofistikovanější analýzy dnes ČSSD neřeknou, kde je její maximální volební potenciál a co je tedy jen volební prohra a co už fiasko. Přesto: letošní krajské volby jasně ukázaly, že „kinder management“, jak v ČSSD říkali Sobotkovi s Haškem, narazil na vlastní strop; Sobotka coby předseda straně celostátní preference spíš snížil, a to i přesto, že lidé místo starostí o politiku nakupují, zatímco Hašek v těchto volbách získal o polovinu hlasů méně než v těch dvojích předchozích.

Pro kinder management je však příznačné, že zatímco se Sobotka i po dalším neúspěchu nadšeně vrhá do další práce a vyráží vstříc hlavně mladým, kteří ho považují za robota z dávných časů, Hašek hází i vlastní neúspěch na Sobotku. Takhle nějak vypadá politické kamarádství.

Svým způsobem to ale nepřekvapí. I novináři už se na Sobotkovi naučili oceňovat, že drží, a „Slávek“ drží i tentokrát. Ale možná nakonec prohlédne i on. Mladé voliče chce totiž nově zaujmout i zájmem o virtuální prostor. Takže až do něj jednou fakt nahlédne, možná konečně prohlédne i vlastní virtuální realitu.

