Nesbližujme se s konzervativním Zemanem, vyzývá ČSSD Sobotka

Pro sblížení sociální demokracie s prezidentem se po neúspěšných krajských volbách vyslovili například místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec nebo pardubický hejtman Martin Netolický. Podle Sobotky však spolupráce se Zemanem není cestou, jak získat do budoucna mladší voliče. „On se stává spíš národně, konzervativně orientovaným politikem,“ řekl Sobotka.

Zeman by podle Sobotky dříve v pozici předsedy vlády neříkal řadu věcí, které nyní říká jako prezident. „Nemyslím si, že naše budoucnost je v přimykání k tomu, co představuje Miloš Zeman, protože to je cesta do minulosti,“ uvedl premiér.

V říjnu před volbami Sobotka řekl, že jeho představou je, že by se k prezidentskému kandidátovi ČSSD měli vyjádřit všichni členové strany. Nyní od tohoto záměru ustupuje. „Volby do Poslanecké sněmovny jsou mnohem důležitější než prezidentská volba. A lidi nevolí rozhádané strany. Takže já nechci dělat nějaká vnitrostranická referenda,“ uvedl. Jeho cílem je zorganizovat na jaře sjezd, z něhož ČSSD vyjde jako relativně sjednocená.

Prezidentské volby se uskuteční na začátku roku 2018, krátce po volbách do Sněmovny, které by se v řádném termínu měly konat na podzim 2017. Sobotka očekává, že hlavním soubojem voleb do Sněmovny bude „zápas o středového či levo-středového voliče“. „Musíme ho umět oslovit líp než miliardář v čele antisystémového hnutí,“ uvedl s odkazem na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

Politická soutěž v ČR je volná, myslí si Sobotka, ale kvůli tomu, že Babišovi patří mediální dům Mafra, rozhlasová stanice Impuls či televize Óčko, není rovná. „Babiš jede částečně na dopingu vlastnictví médií,“ řekl.

Hnutí ANO se podle něj také snaží vytvářet si spřízněné osoby napříč politickým spektrem. Zmínil to v souvislosti s vyjednáváními o koalici v Jihočeském kraji. „Nechci v ČSSD vlivové skupiny, ani ANO, ani kohokoliv jiného,“ řekl. Babiš podle něj vlivovou skupinu v sociální demokracii už v minulosti měl a následně ji přesunul do ANO. Zosobňoval ji například současný místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, dodal.

