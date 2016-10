Sobotka: Rozhodla pověst kandidátů, ČSSD potřebuje silnější lídry

Premiér nemá obavy z toho, že by například už na dnešním večerním jednání grémia strany ostatní členové vedení či dosavadní hejtmani mohli požadovat jeho odstoupení. „ČSSD nepotřebuje personální hádky a rvačky, to je to, co by nás mohlo oslabit a nahrát hnutí ANO,“ uvedl Sobotka. Nikdo podle něj ani podobný požadavek neavizoval.

Sobotka nesouhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, který dnes pro Blesk.cz řekl, že za propad ČSSD nemůže špatná práce v krajích a důvod musí být spíš na celostátní úrovni. „Výsledky ČSSD se liší v jednotlivých regionech. To souvisí s tím, kdo za nás kandidoval, jakou jsme tam odváděli práci v předchozích letech, jakou jsme měli pověst,“ řekl Sobotka.

Sociální demokracie podle něj musí do voleb do Sněmovny v roce 2017 přijít s novým programem, současný totiž již z velké části splnila ve vládě. „Musíme také sestavit kandidátky, aby tam byli silnější lídři, členové se musí víc zapojit do kampaně,“ uvedl. Novým programem by chtěl oslovit především voliče ve velkých městech.

Cílem ČSSD ve vyjednáváních v krajích bude, aby získala hejtmana přinejmenším v Jihočeském kraji a na Vysočině, kde vyhrála. „Uvidíme, zda se nepodaří získat vyjednáváním ještě silnější pozice v některých jiných regionech,“ uvedl. Koalice se podle něj budou mezi sebou hodně lišit a budou pestré, což zřejmě přinese menší stabilitu. V krajích, kde ANO vyhrálo, nese hlavní odpovědnost za jednání, dodal.

Volby byly podle Sobotky výjimečné v tom, že nevyhrála opozice, a z hlediska voličů tedy nebyly mobilizací proti kabinetu. „TOP 09, ODS i KSČM, tedy levicová i pravicová opozice, v těchto volbách ztratily, potvrdila se silná pozice vlády, je to signál od voličů, aby tato koalice dovládla,“ uvedl.

Úspěch ANO a jeho strategie, kdy podle Sobotky v některých fázích kampaně vystupuje proti vládě jako by bylo opoziční stranou, by neměl ovlivnit budoucnost kabinetu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. „Musí převážit zájem na zájmu ČR, co máme ještě udělat pro občany,“ řekl. Vládu by praktické úkoly, které před ní stojí, mohly naopak stmelit, uvedl.