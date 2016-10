Zeman zpochybnil smysl Senátu. Protestují Štěch i Sobotka

Nízká volební účast v senátních volbách podle Miloše Zemana ukazuje, že je lidem jedno, zda horní komora Parlamentu existuje nebo ne. Pochybnosti o smyslu existence Senátu v České republice Zeman vyjádřil během rozhovoru pro Českou televizi. „Spíše je lidem jedno, zda Senát existuje, či neexistuje, protože kdyby si Senátu více vážili, tak bude ta volební účast vyšší. Je mi to líto,“ řekl prezident.

Prezidentova slova vyvolala kritiku mezi politiky. „Prezident Miloš Zeman by neměl napadat ústavní instituce,“ uvedl v reakci na prezidentovo zpochybnění smyslu Senátu předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD). Své řekl i místopředseda horní komory Přemysl Sobotka (ODS) „Prezident by měl hájit ústavu své země, ne ji svými výroky destabilizovat,“.

Štěch i Sobotka připustili, že nízká volební účast je problém, není ale „seriózní“ spojovat výsledek voleb s návrhem na zrušení Senátu, míní Štěch. O smyslu existence senátu je přesvědčen i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Vyřazování demokratických pojistek v klidných dobách se vymstí v časech horších. Takže Senát nerušit, i když by to bylo nesmírně populární,“ sdělil k Zemanovu výroku Sobotka (ČSSD).

Štěch: Senát má smysl

Podle Štěcha má Senát smysl. „Prokázal to svou usilovnou a trpělivou prací na zlepšování zákonů. V 60 procentech poslanci uznali, že změny navržené Senátem jsou změny k lepšímu. Naprostá většina horních komor parlamentů evropských zemí při opravách zákonů zdaleka tak úspěšná není,“ sdělil. Zeman podle něj může mít výhrady k jednotlivým osobám, ale neměl by napadat ústavní instituce. „Vyřazování demokratických pojistek v klidných dobách se vymstí v časech horších.

Zeman v televizi rovněž připomněl, že řešení několikrát navrhoval. Zavedl by prý povinnou volební účast, jako byla za Masarykovy první republiky. Pokud by lidé k volbám nešli, zaplatili by podle Zemana nějakou nepříliš vysokou, ale ne také úplně malou pokutu, a příště by si to rozmysleli, zda k volbám jít či nejít.

Do Senátu už letos Zeman nepřijde, nevidí důvod. Řekl, že jeho účasti brání senátní usnesení, které mu vyčítalo chování v prezidentské funkci. Podle něj by ho neměl poučovat někdo, kdo má menší důvěru veřejnosti.

V letošních senátních volbách byla nejúspěšnější KDU-ČSL, která vyhrála v devíti z 27 obvodů. Podle prezidenta měli výhodu v tom, že za lidovce kandidovali osvědčení komunální politici, k vítězství jim poblahopřál.

Pro zbývající dvě vládní strany - ČSSD a ANO - skončily volby nezdarem. ANO získalo stejně jako STAN a ODS tři mandáty, sociální demokraté dokázali zvítězit jen ve dvou obvodech stejně jako TOP 09 a Severočeši.cz. Zastoupení KSČM v Senátu zůstane jednočlenné.

