Navalného k volbám nepustím, demonstracím neuhnu, říká šéfka volební komise

Navalnyj byl letos v únoru odsouzen k pětiletému podmíněnému trestu za krádeže v lesnickém podniku Kirovles. V květnu verdikt potvrdil odvolací soud. Rozsudek je tak pravomocný, což Navalnému podle ruských zákonů brání kandidovat. Ruský bloger, který je dominantní osobou protikremelské opozice, označuje verdikt za politicky motivovaný a trvá na tom, že kandidovat bude.

„Nebyla jsem to já, kdo zákon blokující účast odsouzeným schválil. Pokud ale platí, porušovat ho nebudu a rezignovat pod jakýmkoli nátlakem nehodlám,“ řekla Pamfilovová ruské agentuře. „Když slyším úvahy některých našich politiků, že ještě nic není rozhodnuto, že stačí přivést víc lidí do ulic a Navalného pod tlakem lidu zaregistrují, pak se ptám - kdo ho bude registrovat? Já to rozhodně nebudu,“ řekla šéfka volební komise.

Miliardářům kraluje Putin. Má prý víc než Gates s Bezosem dohromady

Navalnyj by podle ní mohl kandidovat jedině tehdy, kdyby kasační soud jeho trest zrušil, nebo kdyby byl volební zákon v příslušném paragrafu novelizován. Obě šance jsou nicotné, konstatovala Pamfilovová.

Navalnyj nedávno rozhlasové stanici Echo Moskvy řekl, že ústřední volební komisi o oprávněnosti své kandidatury přesvědčí. Odvolal se přitom na ruskou ústavu, podle níž prý nesmí kandidovat pouze osoba, jež je ve vězení. Jako podmínečně odsouzený vězněn nebyl. Zákony, které z voleb vyřazují osoby se záznamem v trestním rejstříku, označil za protiústavní.

I kdyby Navalnyj kandidoval, mezi voliči má podle průzkumů mizivou podporu. Za jistého vítěze voleb Rusové považují prezidenta Vladimira Putina, jehož popularita se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 80 procent. Putin svou kandidaturu pro prezidentské volby ještě neoznámil, všeobecně se však očekává, že se pro ni rozhodne.

