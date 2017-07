Navalnyj hodlá kandidovat. Jako prezident by rozpustil parlament

Pokud by ruský opoziční politik Alexej Navalnyj příští rok vyhrál ruské prezidentské volby, rozpustil by parlament. Disident to řekl ruské rozhlasové stanici Echo Moskvy. Podle ruských úřadů ale ve volbách kandidovat nemůže, protože byl pravomocně odsouzen. I kdyby mu volební komise účast povolila, podle průzkumů by velkou šanci na vítězství neměl.