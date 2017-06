Mír, spravedlnost a bezpečí. Komunisté představili své volební heslo

Komplexní volební program má podle Dolejše osm stránek, voliče budou chtít komunisté zároveň oslovit jednostránkovým výběrem stěžejních bodů. Dvojí podobu bude mít i volební heslo. Delší „Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“ budou pro grafické účely krátit na „Mír, spravedlnost a bezpečí“. „Z toho logicky vyplývají určité akcenty, které vnímáme, že lidi trápí. To znamená jak pocit bezpečí a udržení míru, tak sociální spravedlnost,“ řekl Dolejš.

Program je členěn do pěti částí. „První začíná otázkami míru a bezpečí, tedy život bez obav. Druhá se věnuje sociálním otázkám,“ poznamenal. Třetí část řeší ekonomické záležitosti, čtvrtá ochranu životního prostředí a pátá se věnuje demokracii a lidským právům.

„Nelze nezmínit, že naším cílem zůstává socialismus, byť moderní socialismus, a že společenské podmínky chceme měnit postupnými kroky ve prospěch většiny,“ řekl Dolejš. Většina sociálních požadavků, které KSČM podle něj v programu má, není nová, ale kdyby se měly všechny splnit, bylo by to poměrně náročné. „Vyžadují silný sociální stát a fungující ekonomiku. Tudíž logicky naše vize sociální spravedlnosti se musí opírat o prosperující ekonomiku, kde jako důležitý prvek vidíme aktivní roli státu,“ dodal. Stát by se podle něj měl věnovat strategickým otázkám, měl by být aktivní investor a podporovat české podniky tak, aby se snížila závislost na zahraničí. Za nástroj k tomu označil vznik státní komerční banky, která by se věnovala podpoře českých projektů.

Piráti vyhlásili smělý cíl: ve volbách chtějí deset procent

Mezi dalšími body programu je třeba zvyšování důchodů, na které chce KSČM podle Dolejše získat dostatek peněz zajištěním vyšších mezd, ze kterých stát získá vyšší odvody. „Neobejdeme se ale bez toho, aby byly zapojeny i veřejné finance,“ podotkl.

Komunistický program dále slibuje třeba zavedení brané výchovy, omezení zahraničních misí, nezvyšování spoluúčasti pacientů, vzdělávání bez školného či novomanželské půjčky. Požaduje také obecné referendum, omezení národní a bruselské byrokracie či revizi a zdanění církevních restitucí. Komunisté chtějí také zahájit výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Přečtěte si další komentář o současném vývoji v ČSSD:

Podle Dolejše bude mít strana na centrální úrovni na volby 25 milionů korun, další peníze mají dát regiony i jednotliví kandidáti. KSČM si už domluvila bilboardy, bannery a plakátovací plochy. V září plánuje rozdávání volebních novin. Hlavní část volební kampaně chce zahájit na konci srpna. „Máme vytipovaných několik akcí, které budou mít nadregionální přesah, kde se zapojíme my všichni,“ dodal.

V posledních sněmovních volbách dostala KSČM 14,9 procenta hlasů, což jí zajistilo 33 poslanců ve 200členné dolní komoře Parlamentu. Poslední průzkumy komunistům přisuzují mezi deseti a 14 procenty hlasů.

Co ve volebních programech slibují další strany?