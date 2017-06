Mayová chce zachovat jistoty občanů unie v Británii i po brexitu

„Počkáme si na pondělí, na podrobnosti toho návrhu, který zveřejní Velká Británie,“ řekl novinářům český premiér Bohuslav Sobotka. Podle dobře informovaných diplomatů po vystoupení britské premiérky nenásledovala o tématu žádná diskuse a Mayová následně sál opustila.

Jistota pro občany Evropské unie v Británii, ale také Brity žijící v jiných zemích unie, je základní prioritou i pro unijního vyjednavače Michela Barniera. Rozhovory o této problematice jsou jedním ze tří hlavních okruhů první fáze vyjednávání o odchodu Británie z EU, které začalo v pondělí.

Mayová ve čtvrtek své partnery seznámila s návrhem, jak by věc chtěl vyřešit Londýn. Také ona oznámila, že má zájem na rychlém vyřešení otázky.

Mandát, který k jednání Barnierovi dalo 27 zemí EU, předpokládá pro všechny občany unie, kteří budou v Británii žít k okamžiku britského odchodu z EU, stejná práva jako měli před brexitem.

Britská vláda navrhuje dohodou stanovit rozhodné datum někdy mezi oznámením o záměru odejít letos na konci března a faktickým odchodem země z unie.

Kdo je v Británii legálně, bude moci zůstat

Mayová ostatním premiérům a prezidentům řekla, že občanům unie nabídne jistotu: Nikdo, nikdo z těch, kdo jsou v zemi legálně, nebude muset odejít a nebudou rozdělovány rodiny. Lidé, kteří do britského odchodu z unie na jaře 2019 přesáhnou pět let pobytu v zemi, budou mít právo na zisk určité nové formy trvalého pobytu a ti, kteří v zemi byli do onoho rozhodného data, budou moci zůstat, dokud pětileté období nenaplní.

Británie také nabízí jednoduchou administrativu a navrhuje také pravděpodobně dvouleté období, které má lidem umožnit, aby dali svůj pobyt v Británii právně do pořádku.

Premiérka také ostatním šéfům států a vlád řekla, že od nich očekává reciprocitu. Tedy že stejná pravidla se budou vztahovat na britské občany žijící v jiných zemích unie.

Už při příchodu na jednání dávali někteří politici z jiných unijních zemí najevo, že s Mayovou o jejích návrzích diskutovat nebudou. Podle unijní strany jsou podobné věci tématem právě pro rozhovory mezi týmy Michela Barniera a britského vyjednavače Davida Davise.

