Evropská unie prodloužila sankce proti Rusku a posílí obranu

Summit, který se podle šéfa těchto schůzek Donalda Tuska konal v optimističtější atmosféře než podobné schůzky z předchozích měsíců, odstartoval diskusí o prohlubování spolupráce v obraně a bezpečnosti.

Prezidenti a premiéři potvrdili start hlubší obranné spolupráce těch zemí, které mají o věc zájem. Do tří měsíců by mělo být jasněji, co se přesně bude organizovat. Novým způsobem má být financováno případné nasazení unijních bojových skupin.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22. června 2017

Potvrzena byla ve čtvrtek snaha o rychlé dokončení několika databází a systémů, které mají zlepšit schopnost Evropské unie kontrolovat, kdo přijíždí a odjíždí z unie, či kdo má o cestu do unie zájem.

Na pracovní večeři se lídři zabývali vztahy se Spojenými státy a Čínou. Následně opět zdůraznili odhodlání unie plně, rychle a s partnery prosadit pařížskou klimatickou dohodu z roku 2015. Do Washingtonu přes odmítnutí dohody prezidentem USA Donaldem Trumpem vzkázaly, že o tomto dokumentu se znovu vyjednávat nebude.

Poté, co německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron informovali o situaci na východě Ukrajiny, rozhodl summit o prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku o dalšího půl roku. Sankce, které unie svázala s prosazením mírových dohod z Minsku, tak budou platit nejméně do konce ledna 2018.

Britská premiérka Theresa Mayová pak své kolegy seznámila s rámcovou podobou britského návrhu, jak po brexitu uchovat práva unijních občanů v zemi a Britů v Evropské unii. Podle diplomatů se o věci, kterou německá kancléřka Angela Merkelová před novináři označila za dobrý start, následně vůbec nejednalo. Sedmadvacet zemí čeká, až Londýn věc jako takovou v pondělí skutečně předloží unijnímu vyjednávacímu týmu.

Už bez Mayové pak premiéři a prezidenti diskutovali o započatých jednáních s vyjednavačem EU Michelem Barnierem. O měsíc odsunuli termín rozhodnutí o tom, kam se z Londýna po brexitu přemístí dvě unijní agentury.

Dnes čeká summit diskuse o migraci a vlekoucí se snaze o reformu evropského azylového systému a také debata o hospodářské problematice a mezinárodním obchodu.

Dále čtěte: