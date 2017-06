WirtschaftsWoche: Evropské agentury se přestěhují z Británie do Německa a Francie

Podle dohody by se Evropský bankovní úřad (EBA) měl prý z Londýna přestěhovat do Frankfurtu nad Mohanem a Evropská léková agentura (EMA) do Lille, píše WirtschaftsWoche. Konečné rozhodnutí se očekává v říjnu.

Česká republika patří mezi státy, které chtějí hostit bankovní úřad. O lékovou agenturu má kromě jiných zemí zájem například Slovensko.

