Loutkář Babiš: Inspiroval jsem Macrona svým ANO

Miliardář Andrej Babiš bude i přes potupný odchod z ministerstva financí po podzimních volbách příštím českým premiérem. Tak jej vykresluje americká agentura Bloomberg, jež se snaží čtenářům ve světě přinést Babišovu politickou vizitku.

Babiš, jenž vlastní restauraci La Paloma na francouzské riviéře s dvěma michelinskými hvězdičkami, prý v únoru 2016 inspiroval Macrona, aby si založil vlastní hnutí. Francouzský exministr průmyslu nakonec uspěl jak v prezidentských tak parlamentních volbách.

„Ptal se mne na moje hnutí,“ řekl Babiš k setkání s Macronem s dodatkem: „Ano, Macron mě následoval.“ Na Slovensku narozený dvaašedesátiletý podnikatel se vnímá jako člověk, jenž francouzského prezidenta pomohl politicky vyprofilovat.

Sám však zastává opačné politické názory než francouzský politik. Zejména nechce zavést euro, podle něj to je špatný projekt. „Nechci euro, nechceme tady euro,“ zopakoval Babiš.

Babiš v dubnovém rozhovoru pro týdeník Euro odmítl společnou měnu i evropskou integraci:

„Všichni vědí, že euro je v úpadku. Jde o naší suverenitu. Chci českou korunu a nezávislou centrální banku,“ opakuje Babiš s tím, že nechce v budoucnu ručit za české státní finance nebo italské předlužené banky.

Agentura Bloomberg připomenula i další jeho priority. Těmi jsou osekání vládních výdajů, konec „parazitování“ lidí na sociálním systému a boj za české zájmy v zahraničí a také odmítání přijímání uprchlíků.

Babišova vize v knize. Komentář Pavla Párala:

„Musíme bojovat za to, co zde naší předci vytvořili. Pokud bude více muslimů než Belgičanů v Bruselu, je to jejich problém. Já to tu nechci. Nebudou nám říkat, kdo tu má žít,“ zopakoval antiimigrační postoje. Podle něj je logické, aby byly národní státy v EU co nejsilnější, pak bude silná i EU.

Přitom podle zjištění týdeníku Euro Babiš a jeho podniky schované za rodinným trustem Agrofert odčerpaly z dotačního období 2014 až 2020 už 201 milionů korun. Mimo jiné na inovativní výrobu toustového chleba z produkce pekárny Penam. V minulém období to bylo přes miliardu korun do Babišova podnikatelského impéria.

