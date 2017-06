Babišův toastový chleba, počítačové hry či genderové studie. Žádosti o eurodotace opět budí údiv

Skupina vlastníků Škody Transportation okolo Tomáše Krska a Marka Čmejly, zbrojní magnát Jaroslav Strnad se synem Milanem, majitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld a samozřejmě také Andrej Babiš schovaný za rodinným trustem v Agrofertu. To jsou podle zjištění týdeníku Euro zatím nejúspěšnější žadatelé o unijní dotace v současném rozpočtovém období.

Ze všech subjektů pohybujících se v prostředí byznysu zatím na nejvyšší částku dosáhl polostátní ČEZ, který má z evropských fondů získat 400 milionů korun. Většina peněz je určena na snižování emisí z mělnické elektrárny. Na druhém místě je dopravní skupina Arriva, která dostane celkem 279 milionů korun na nákupy ekologicky šetrnějších autobusů.

Soukromé subjekty nicméně dosáhly jen na nižší stovky milionů korun. S předchozím rozpočtovým obdobím, kdy „dotační králové“ Tomáš Chrenek, Jan Světlík nebo Andrej Babiš inkasovali více než jednu miliardu korun, to zatím nelze srovnat. Svůj podíl na tom má hlavně pomalý náběh čerpání peněz z eurofondů i příklon k přidělování menších částek na větší množství projektů.

Schválených projektů je poměrně dost – k počátku června celkem 11 641. A to se z hlediska rozdělování peněz v období let 2014 až 2020 nacházíme teprve v jedné čtvrtině. Ani práce s 13megabytovou excelovskou tabulkou, která může dát vám i vašemu počítači docela zabrat, však neodradila týdeník Euro od zájmu o otázku, kdo a na co evropské peníze čerpá.

První na řadu půjde – s ohledem na bezprecedentní konflikt zájmů – exministr financí a druhý nejbohatší obyvatel Česka Andrej Babiš. Podniky náležící do holdingu Agrofert zatím získaly 201 milionů korun z evropských peněz. Polovinu z této sumy má obdržet Penam na vývoj inovativní výroby toastového chleba v rámci projektu Pekárna Zelená louka.

Výzkumný ústav organických syntéz v Rybitví na Pardubicku, který taktéž patří do holdingu, nabral 75 milionů korun dotací. Za zmínku stojí ještě Farmtec, který s veřejnou podporou 4,2 milionu korun chce pokročit s vývojem automatizované bezobslužné stáje pro hospodářská zvířata.

Někdy zůstávají peníze doslova v rodině. Třeba v případě zbrojařské rodiny Strnadů. Tatra Trucks, kterou ovládá Jaroslav Strnad spolu s Reném Materou, získá bezmála 200 milionů korun z unijních peněz na vývoj nových modelů nákladních vozů i na snižování energetických ztrát ve výrobním areálu v Kopřivnici.

Výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí si přijde na 171 milionů korun, určených na stavbu nové zkušebny, posílení výzkumných a vývojových aktivit, zavádění moderních strojů do výroby a také na snížení energetické náročnosti. Vlastníkem Kovosvitu je od loňského září Michal Strnad, syn spolumajitele Tatrovky.

V seznamu nejúspěšnějších soukromých příjemců evropských dotací dále nalezneme řadu tradičních českých podniků (Slovácké strojírny, Aero Vodochody, Juta), ale i výrobce autodílů se zahraničním vlastníkem (Magna, Cooper-Standard, TRW, Valeo a další). Poměrně významné částky mají inkasovat firmy, které se postarají o revitalizaci zpustlých průmyslových areálů. Do této kategorie spadá firma Wassa s projektem v Chrastavě u Liberce či Centrum Český Krumlov, které chce znovu probudit k životu opuštěný pivovar Eggenberg.

