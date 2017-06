Kritika ze všech stran. Do Štěcha se pustili Chovanec i opozice

„Nápady kolegy Štěcha k OSVČ nepovažuji za realistické. Jsou jiná důležitá témata: mimo jiné výše mezd, ochrana spotřebitelů a podpora mladých rodin,“ napsal na twitteru Chovanec.

Nápady kolegy Štěcha k OSVČ nepovažuji za realistické.Jsou jiná důlezitá témata: mj výše mezd,ochrana spotřebitelů a podpora mladých rodin. — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 16. června 2017

Štěch se podle Kubery samozvaně přidal jako čtvrtý ke třem lídrům ČSSD, jimiž jsou kromě Chovance premiér a expředseda ČSSD Bohuslav Sobotka a volební lídr Lubomír Zaorálek, avšak „zapomněl svoje národohospodářské představy koordinovat s ostatními členy vedení“. „Sebevražda ČSSD pokračuje, tentokrát ovšem z nečekané strany,“ dodal.

Zvýšení odvodových podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na úroveň nyní platnou pro zaměstnance by podle Štěcha firmám v ČR mohlo zajistit příliv až několika desítek tisíc pracovníků. Uvedl, že si živnostníků váží, protože jsou to lidé, co se o sebe umějí postarat. „Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo-, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního, a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ dodal.

Živnostníci žádají Štěchovo odvolání. Čtěte více

Proti výroku se ohradil i šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Vypadá to, že 'nová' ČSSD přichází se stále stejnými nápady. Zatímco nedávné plány Bohuslava Sobotky zvyšovaly daně kvalifikovaným zaměstnancům s nadprůměrným platem, nyní chtějí zvyšovat daně živnostníkům,“ uvedl.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek označil Štěchovo vyjádření za „nehorázné a pobuřující“. Podle něj dokládá vládní politiku „co nejvíce omezit, nejlépe znemožnit, soukromé, malé a střední podnikání a změnit systém na několik se státem propojených velkých firem. Všichni ostatní musí být zaměstnaní a závislí“. Štech podle Kalouska navázal na prohlášení bývalého ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), který se v roce 2013 musel omlouvat za slova o tom, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění a parazitují na zaměstnancích.

„Já bych jim rovnou zakázal podnikat, to by bylo jednodušší,“ ironicky uvedl na twitteru místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Horáček na facebooku uvedl, že Štěch přišel s antisystémovým návrhem, místo aby se snažil o konstruktivní řešení. „Chci ČR s maximálně diverzifikovanou ekonomikou postavenou na vlastních úspěšných podnikatelích,“ napsal.

Za nepřijatelné označil vyjádření i ministr zemědělství Marian Jurečka. „Sociální demokracie se rozhodla politicky definitivně zničit,“ uvedl na twitteru. Podobně příkrý byl šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. „Tak už se zbláznil i druhý nejvýznamnější ústavní činitel pan předseda Senátu Štěch,“ napsal na stejné sociální síti.

Štěchův výrok odmítl i poslanec ČSSD Jeroným Tejc, který kvůli nesouhlasu s vedením strany letos mandát neobhajuje. „Chce Milan Štěch dorazit živnostníky, nebo ČSSD? V posledních týdnech mi připadá, že někteří kolegové soutěží o to, kdo sociální demokracii oslabí víc. Dva dny před programovou konferencí,“ připomněl sobotní akci, kde ČSSD představí svou kampaň a hlavní programové myšlenky.

Dále čtěte: