Čuba má podle Štěcha rezignovat

„Ukončuji pobírání mzdových prostředků a cestovních výdajů,“ citoval Veleba z Čubova dopisu. „Z tohoto řešení vidíte, že tam nejde o peníze,“ uvedl Veleba s tím, že od pondělí Čuba vykonává funkci senátora bezplatně. Zda je Čubou navrhované řešení jeho absence přípustné, budou zřejmě ještě muset posoudit právníci. Podle kuloárových informací ale zřejmě možné nebude. Kancelář Senátu podle tiskové tajemnice Evy Davidové podrobí Čubův návrh ještě dnes právní analýze.

Štěch: Senát nemůže Čubovi zastavit výplatu, řešením je rezignace

Senát podle předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) nemůže senátorovi Františku Čubovi (SPO) zastavit výplatu, i když o to senátor kvůli své dlouhodobé absenci ze zdravotních důvodů sám požádal. Právně to není možné, řekl dnes Štěch novinářům po schůzce s Čubovým stranickým předsedou Janem Velebou, který mu předal dopis se senátorovým požadavkem.

Jednaosmdesátiletý Čuba by podle Štěcha mohl plat a náhrady, jichž se rozhodl vzdát, věnovat například na humanitární účely. Vhodnější by ovšem bylo, aby se vzdal mandátu, nebo nastoupil na nemocenskou, neboť není schopen práci senátora vykonávat plnohodnotně. „Měli by to řešit férově. Buď tedy ukončit mandát, nebo čerpat nemocenské dávky,“ prohlásil.

Čuba chce podle Veleby vykonávat práci senátora ze svého zlínského obvodu a do Senátu přijet, až mu to zdraví dovolí. Štěch tuto variantu ale zpochybnil. „Není mi známo, že by nějakou práci odváděl. Je to celé trapné. Měli by se zamyslet, jaké divadlo kolem toho hrajou,“ poznamenal.

