Komentář: Trump, výhra pro Zemana

Pravda, zatím by bylo předčasné, kdyby si Miloš Zeman začal balit noční košili, ale nastupující americká administrativa bude obecně mnohem vnímavější k mužům Zemanových názorů. Stačí srovnat Trumpovy výroky o Rusku, ženách nebo uprchlících s těmi Zemanovými a slyšíme v podstatě stejný hlas. Navíc se dá počítat s tím, že Trump od své první manželky už o Česku slyšel a mohlo by mu při vyslovení jména té země sepnout.

Dalším silným momentem je střídání na postu velvyslance v USA. Někdejšího učitele fyziky z Ústí nad Labem Petra Gandaloviče bude v březnu střídat Zemanův šéf zahraničního odboru Hynek Kmoníček. Ten je doslova posedlý prošlapáváním různých cestiček, diplomatickými kličkami a dalšími dovednostmi, které k téhle funkci patří.

Když bude Miloš Zeman do Bílého domu chtít (a že opravdu chce), cesta se mu otevírá. Byl by to i přínosný tah vzhledem k české prezidentské kampani. Je jen otázkou, jestli Donald Trump v prvním roce své vlády, která se protíná s posledním rokem MZ, nebude řešit důležitější starosti. A je hlavně otázkou, jestli je současné období pro MZ poslední.

Dále čtěte:

Komentář: Trumpa trápí islamisté, nikoliv Evropa

Zeman se nepřímo omluvil Schapirovi. Na vině má být hradní protokol

Týden, kdy zemřel Cohen a vyhrál Trump