Komentář: Trumpa trápí islamisté, nikoliv Evropa

Zahraniční politika a obrana v prezidentských volbách v USA příliš nerezonovala. Dokonce ani Afghánistánu, kde je stále více než osm tisíc amerických vojáků a kde jich stovky zahynuly, se Donald Trump nevěnoval. O to víc evropské země v NATO čekají, jak se jeho prezidentství na fungování paktu projeví.

Nebýt USA, Severoatlantická aliance nefunguje. Většina příspěvků – ať už finančních, nebo vojenských – míří právě z Washingtonu. Armády starého kontinentu se v minulých letech v klidu pustily do úspor, propouštění a odstavování vojenské techniky. I díky tomu, že je uchlácholilo členství v NATO, a myšlenka, že v případě jakéhokoliv problému je tady přece americké vojsko.

Jenže z několika Trumpových vystoupení a proslovů je zřejmé, že vztah Washingtonu směrem k Evropě v příštích letech ochladne. Stačí zmínit jeho nespokojení s tím, kolik peněz Spojené státy do NATO na rozdíl od jiných zemí posílají. Jak trefně a sebemrskačsky poznamenal Martin Stropnický – americké a britské peníze tvoří 80 procent rozpočtu aliance. O zbylou pětinu se dělí ostatních šestadvacet členských zemí.

Trump po svém zvolení zatím stihl pogratulovat mariňákům

