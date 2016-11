Zeman se nepřímo omluvil Schapirovi. Na vině má být hradní protokol

„Informaci (o neúčasti) prezident republiky obdržel od Protokolu prezidentské kanceláře. Pokud by tato informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci,“ stojí v prohlášení.

Zeman Schapira ve středu obvinil, že se „jako téměř jediný z velvyslanců“ neúčastnil oslavy státního svátku 28. října. Americké velvyslanectví tvrzení odmítlo. Podle ambasády Schapiro na ceremoniálu ve Vladislavském sále byl, což dokazují i fotografie v médiích. Potvrdil to také německý velvyslanec v Česku Arndt Freytag von Loringhoven, který vedle Schapira seděl.

Chybná informace padá na hlavu ředitele hradního protokolu Jindřicha Forejta. Ovčáček sdělil, že Zeman si s Forejtem promluví.

K omluvě prezidenta ve čtvrtek vyzvali předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Netřeba se omlouvat neviditelnému,“ reagoval na jejich žádost Ovčáček.

Ředitelem hradního protokolu je Jindřich Forejt. Naposledy se o něm mluvilo v souvislosti s kauzou kolem neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu, který přežil holokaust. V říjnu sklidil kritiku také pozdní příjezd Zemana na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče, časový plán domlouvaly protokoly obou zemí. Minulý rok v září pak při přijetí generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga visela v Trůnním sále Pražského hradu vlajka OSN místo vlajky Severoatlantické aliance.

Schapira jmenoval velvyslancem současný americký prezident Barack Obama a diplomat se ujal funkce na konci září 2014. Během svého působení v Praze se Schapiro dostal do sporu s českým prezidentem. Velvyslanec měl loni výhrady k Zemanově cestě na oslavy konce druhé světové války do Moskvy, kterých se kvůli ruské anexi Krymu a kvůli konfliktu na východě Ukrajiny neúčastnila většina evropských státníků. Zeman na to reagoval, že Schapiro má zavřené dveře na Hrad, velvyslanec se tam však při oficiálních příležitostech později objevoval. Schapiro pravděpodobně po nástupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do úřadu opustí svou funkci.

