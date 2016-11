Týden, kdy zemřel Cohen a vyhrál Trump

Venku hustě sněžilo, mrzlo až praštělo a předpověď slibovala ještě surovější příliv arktického vzduchu. Uvnitř bylo díky doběla rozpáleným „petrovkám“, čaji bez rumu, zbytkům vánočního cukroví a hlavně díky Suzanne od Leonarda Cohena v podání anglisty, četaře absolventa Studeného tak nějak melancholicky útulno.

To bylo maximum, kterého šlo dosáhnout a co se dalo očekávat, když jste Silvestra 1984 slavili v litoměřických Jiříkových kasárnách. Leonard Cohen zasáhl svými odzpívanými básněmi lidi nejméně o půl generace starší, než jsem já, a v určité sociální skupině jsou jeho songy vlastně nějakou zvukovou stopou toho, jak a co její příslušníci žili. Do té míry, že mít skladbu od Leonarda Cohena na pohřebním playlistu bývá často jedno z jejich posledních přání. V týdnu, kdy zemřel Cohen a vyhrál Trump, dovedou jeho rýmy skvěle postihnout náladu „East Coast liberals“, ba hodí se i ke grafu, který přikládám. Posuďte sami.

Everybody knows that the boat is leaking

Everybody knows that the captain lied

Everybody got this broken feeling

Like their father or their dog just died

Ah you loved me as a loser

But now you're worried that I just might win

You know the way to stop me

But you don't have the discipline

