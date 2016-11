Jsme připraveni vládnout, vzkazuje šéf komunistů Vojtěch Filip

Komunistům postupně klesají preference a stávají se čím dál marginálnější partají. Naposledy se to projevilo v říjnových krajských volbách, v nichž KSČM dosáhla v řadě krajů pouze polovičního výsledku oproti roku 2012. Klesající volební zisky však začíná bohatě kompenzovat rostoucí koaliční potenciál, jenž se donedávna limitně blížil nule.

Z komunistů je najednou žádaná partie pro obě aktuálně největší česká politická uskupení. Jak Sobotka, tak Babiš veřejně vyhlásili, že si dovedou spolupráci s KSČM po příštích volbách představit dokonce i na vládní úrovni.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jsou komunisté na vyjednávání o vládě připraveni. Jako jednu z podmínek pro svou účast ve vládě jmenoval větší důraz na potírání korupce a efektivnější kontrolu dotačních programů. „Pokud jde o hnutí ANO, mohli bychom se připojit k jejich protikorupčnímu programu. My ho máme mnohem propracovanější. Rádi bychom se zaměřili na ty, kteří si dělají z daňového poplatníka další zdroj příjmů. To znamená větší kontrolu dotačních transferů tak, aby je nemohly zneužívat subjekty, které jsou silné na trhu,“ řekl v rozhovoru pro týdeník Euro Filip.

Jaká varianta vašeho vládního angažmá je pravděpodobnější? Přímý vstup do vlády nebo spíše podpora menšinového kabinetu?

Nabídky na naše zapojení do příští vlády vnímám spíš jako předvolební pokus premiéra Sobotky a vicepremiéra Babiše přetáhnout na svou stranu více voličů. Bude záležet na výsledku voleb a následném vyjednávání. KSČM se nebojí převzít odpovědnost za tuto zemi. Takovou variantu máme připravenou. Pan předseda Sobotka k té své nabídce nedodal, zda bude na jarním sjezdu ČSSD prosazovat zrušení bohumínského usnesení (dokument z roku 1995, kterým si sociální demokracie zakázala spolupráci s KSČM – pozn. red.). Pan vicepremiér Babiš neřekl, jaké jsou programové podmínky možné spolupráce hnutí ANO s námi. Pro obě politické strany by to bylo výhodné, protože my komunisté jsme známí tím, že jednáme věcně a držíme své slovo.

Žádný předseda ČSSD ještě nezašel tak daleko, že by komunistům nabídl přímo vládní koalici. Proč to podle vás Bohuslav Sobotka udělal?

On si dobře uvědomuje, kolik z programu sociální demokracie z roku 2013 nesplnil. Především revizi církevních restitucí. Také se vzdal té skutečné levicové politiky, tedy diferenciace daní. My se dál pohybujeme v daňovém systému, který tady zavedl Miroslav Kalousek. Stále tu existuje jediná sazba daně z příjmu právnických osob, což je nesmysl. Podívejte se na americkou volební kampaň, jak se tam řešilo rozdílné zdanění malých a velkých firem. A nemluvím o tom, že v USA je daňová kvóta vyšší než u nás.

Spolupracovali byste na vládní úrovni raději s hnutím ANO než se sociální demokracií?

Nejsme v situaci po volbách, takže jde o teoretické odpovědi. Nepředpokládám, že v této zemi v dohledné volbě vyhraje nějaká strana s více než 50 procenty, takže každá strana musí kalkulovat s tím, že bude muset po volbách s někým spolupracovat. Pokud jde o hnutí ANO, mohli bychom se připojit k jejich protikorupčnímu programu. My ho máme mnohem propracovanější. Nemyslíme si, že všetci kradnú, ale někteří také čerpají. A my bychom se rádi zaměřili právě na ty, kteří si dělají z daňového poplatníka další zdroj příjmů. To znamená větší kontrolu dotačních transferů tak, aby je nemohly zneužívat subjekty, které jsou silné na trhu.

Máte na mysli Agrofert? To by byla vaše podmínka při vyjednávání s Andrejem Babišem?

Samozřejmě. Já teď ale mluvím spíš obecně. Pokud jde o korupci, týká se to i sociální demokracie. My jsme odmítli v několika krajích setrvat v koalici s těmi, kteří byli za ČSSD zasaženi korupcí. Ve volbách nám to ale moc nepomohlo, lidé to u nás berou jako samozřejmost.

Nebojíte se toho, že by vám mohlo jakékoliv vládní angažmá uškodit? Ztratili byste přece image protestní strany. Přesně na to doplatila francouzská komunistická strana v roce 1981, když vstoupila do vlády se socialisty a tím se připravila téměř o polovinu hlasů.

Podívejte se na řeckou komunistickou stranu, která po nedávných volbách mohla sestavit koalici s vítěznou Syrizou, neudělala tak, opakovaly se volby a ta strana spadla z 8 procent na 4,5 procenta. Odmítnutí odpovědnosti může být stejně tak riskantní jako její převzetí.

Po neúspěšných říjnových krajských a senátních volbách se vaše pozice ve straně oslabila. Navíc máte silného oponenta, kterým je stávající místopředseda strany Josef Skála. Na jarním sjezdu KSČM jste nad ním vyhrál při volbě předsedy strany jen zhruba o 50 hlasů. Neuvažujete o tom, že byste se funkce předsedy strany vzdal?

Nevidím důvod, proč půl roku po sjezdu takto uvažovat.

Cítíte podporu uvnitř strany?

Cítím podporu, mnohdy i vyšší než dříve. Některé kroky nově zvolených funkcionářů (například Josefa Skály – pozn. red.) jsou nepřijatelné pro členskou základnu, která je zvyklá na racionální politiku.

Jaké kroky nově zvolených funkcionářů máte na mysli?

Například silné výrazy vůči vedení strany.

